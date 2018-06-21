Троицкий мост разведут 21 июня в 20:30

График разводки Троицкого моста 21 июня изменится из-за генеральной репетиции праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Переправу закроют для движения транспорта и пешеходов в 20:00 21 июня, а через полчаса ее разведут. Половины моста будут соединены в 04:50 22 июня.

В «Мостотресте» отметили, что изменения в графике Троицкого моста не затронут другие переправы.

Мост также будет недоступен для автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня. Помимо этого, переправу будут разводить на 1 час 40 минут позже графика в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, которые начинаются в 21:00. Таким образом, в ночь на 20, 27 июня и 11 июля переправу разведут с 03:00 до 04:50.

Читайте также:

«Алые паруса-2018»: Баста и три сцены на 50-летие праздника выпускников

Проведение «Алых парусов» затронет движение общественного транспорта. Несколько автобусных маршрутов изменят из-за дорожных ограничений в центре Северной столицы.

В праздничную ночь в Петербурге будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы, метро будет работать круглосуточно.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.