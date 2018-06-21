Петербургское метро в ночь «Алых парусов» будет работать круглосуточно

Метро Петербурга будет работать без перерывов в ночь с 23 на 24 июня, когда в Северной столице пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Пассажиры смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Для пассажиров будут закрыты вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Технологический институт 1», «Достоевская» и «Спасская», а «Невский проспект» будет закрыт в 00:00. Станцию «Адмиралтейская» закроют на вход и выход 23 июня с 19:00 до 23:00.

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С 02:00 до 04:30 24 июня пассажиры не смогут пополнить проездные билеты, в кассах будут продавать только жетоны. Несмотря на это, попасть в метро можно будет с помощью проездных.

В праздничную ночь в Петербурге также будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы. Из-за гуляний в городе не будут разводить мосты за исключением Троицкого моста. Переправа будет недоступна для автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.

В 2018 году «Алым парусам» исполняется 50 лет. Впервые праздник прошел в Петербурге в 1968 году.

В этот раз на Дворцовой площади установят не одну сцену, а три. Хедлайнером музыкальной программы станет рэпер Баста. Подробнее о празднике можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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