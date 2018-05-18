На День города и «Алые паруса» запустят ночной троллейбус

В Петербурге на День города и на традиционный праздник выпускников «Алые паруса» запустят ночной троллейбус. Об этом сообщили в администрации Северной столицы.



Троллейбус с 00:00 до 06:00 будет курсировать 27 мая и 23 июня по маршруту №37. Интервал движения составит 30 минут.



В это же время в городе можно будет воспользоваться ночными автобусами под номерами 8, 12, 25, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. В праздничные дни метро будет работать круглосуточно.

Подземка не будет закрываться и в «Ночь музеев» с 19 на 20 мая.

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