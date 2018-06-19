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Троицкий мост разведут в ночь на 21 июня из-за репетиции «Алых парусов»

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© Фото: Wikipedia / Kora27

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В день праздника переправа будет недоступна для пешеходов автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.

Троицкий мост разведут с 20:30 21 июня до 04:50 22 июня в связи с генеральной репетицией праздника «Алые паруса», сообщает пресс-служба «Мостотреста». В день праздника переправа будет недоступна для автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня. Остальные мосты разводиться не будут.

Ранее стало известно, что Троицкий мост будут разводить на 1 час 40 минут позже графика в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, которые начинаются в 21:00. Таким образом, в ночь на 20, 27 июня и 11 июля переправу разведут с 03:00 до 04:50. Подобное решение приняли ради комфорта болельщиков и транспортной доступности во время турнира.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

Сегодня, 19 июня, в связи с матчем национальной команды петербургское метро будет работать до 02:00. Работа десяти автобусных маршрутов – №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 – будет продлена до 03:00 утра.

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