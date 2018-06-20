«Алые паруса-2018»: лучшие места, где можно увидеть праздник выпускников

В Петербурге в ночь с 23 на 24 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Впервые он состоялся ровно 50 лет назад – в 1968 году.

В центре Северной столицы развернется масштабное шоу. На Дворцовой площади впервые появится не одна сцена, а три, а сопровождать праздник будут несколько сотен танцоров. Для выпускников выступят рэпер Баста, группа «Каста», Quest Pistols Show и множество других музыкантов. Узнать подробнее о программе «Алых парусов» можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Общественный транспорт из-за праздника будет работать на протяжении всей ночи. Горожане и гости Петербурга смогут воспользоваться метро, ночными автобусами и троллейбусами.

«Алые паруса» каждый год привлекают тысячи местных жителей и туристов. На набережных Невы собираются толпы людей, поэтому лучшие места всегда стоит занимать заранее.

Посмотреть шоу можно и в более приятных условиях. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, куда стоит пойти, чтобы с комфортом насладиться праздником.

DoZari

Расположенное у Биржевого моста заведение порадует посетителей видом из окон. В караоке-ресторане можно рассмотреть Неву, близлежащие мосты и Стрелку Васильевского острова.

В трехэтажном комплексе есть шоу-ресторан, два банкетных зада и караоке-бар. Летом работает открытая терраса у самой воды и два причала для катеров, яхт и теплоходов.

Здесь можно попробовать привычные блюда русской, европейской и паназиатской кухни в авторской интерпретации. Салат цезарь обойдется в 460 рублей, а филе судака – в 520 рублей.

В барной карте сделан акцент на коктейли: гостям как классические миксы, так и твисты и авторские коктейли. Можно заказать и другие напитки, в том числе водку, пиво или вино.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 14А

Когда: с понедельника по субботу с 17:00 до 06:00, в воскресенье – с 14:00 до 06:00

Фото: vk.com/aaanisimova

«Летучий голландец»

С удовольствием посмотреть на праздник выпускников можно в плавучем ресторане на Мытнинской набережной. Посетители могут рассмотреть Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности самого сердца Северной столицы.

В «Летучем голландце» работают три ресторана с видом на Неву, а с мая по сентябрь открывается летняя веранда. В меню каждого залов есть свои фирменные блюда, например, «Бразильский гриль» или рыбные деликатесы.

На борту корабля можно отведать русскую, японскую и паназиатскую кухни. Винная карта собрана командой сомелье, которые также помогают подобрать напиток к любому блюду.

Официальный сайт

Где: Мытнинская набережная, 6

Когда: ежедневно с 10:00 до последнего гостя

Фото: gollandec.ru

Фрегат «Благодать»

Фрегат, находящийся у Троицкого моста, – это историческая реконструкция трехпалубного линейного корабля конца XVIII столетия. Ресторанный комплекс построен в духе петровских традиций, проведения ассамблей на боевых фрегатах

На борту «Благодати» есть несколько залов: панорамный ресторан, площадка для шоу и вечеринок и банкетный зал. Они различаются не только своим предназначением, но и вместимостью.

Посетителям подают традиционные блюда, вроде гречневых блинов со сметаной и икрой, домашней пасты с копченой грудинкой или рубленой говядины с огурцом и редисом. Профессионалы из кондитерского цеха могут сделать торт на заказ. Барная карта представлена винами из разных стран и крепкими напитками.

Руководство фрегата уже несколько месяц приглашает петербуржцев и гостей Северной столицы на «Алые паруса». Чтобы насладиться праздником, стоит заранее забронировать столик.

Официальный сайт

Где: Петровская набережная, 2

Когда: ежедневно

Фото: Instagram / @ev3ntoi

Volga-Volga

Заведение Ginza Project – это уникальный ресторан-теплоход первого класса с открытой палубой. Ежедневно, точно по расписанию, Volga-Volga совершает часовой круиз по Неве.

В маршруте теплохода заложены Дворцовый, Биржевой, Тучков, Благовещенский, Сампсониевский мосты, а также соседние набережные. Иногда путь меняют из-за погодных условий или городских мероприятий.

Эклектичное меню сочетает в себе кулинарные традиции нескольких кухонь мира: итальянской, европейской, тайской, японской и русской. Особое внимание уделено морепродуктам и рыбным деликатесам. К блюдам можно взять вино отечественного или зарубежного происхождения.

В Volga-Volga можно попасть и во время «Алых парусов». Столики необходимо забронировать заранее. Сбор гостей начнется в 22:00.

Официальный сайт

Где: Петровская набережная, напротив дома №8

Когда: с 12:00 до последнего гостя

Фото: vk.com/volga

Теплоходы

Не обязательно идти в ресторан, чтобы вблизи увидеть красочное шоу и фейерверки. В Северной столице есть множество компаний, которые предлагают поездки на теплоходе специально для «Алых парусов».

Условия, как и цена, в каждом случае зависят от компании. В среднем, за пару часов на теплоходе придется выложить около пяти тысяч рублей.

Фото: Instagram / @olyarainbow