«Алые паруса-2018»: Баста и три сцены на 50-летие праздника выпускников

В Петербурге в ночь с 23 на 24 июня пройдет традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса». В 2018 году мероприятие отметит полувековой юбилей.

Для молодых петербуржцев и учащихся из других городов России в центре города состоится масштабное шоу, которое завершится выходом шведского брига Tre Kronor в акваторию Невы. Судно уже прибыло в Северную столицу для подготовки к празднику. Tre Kronor будет участвовать в «Алых парусах» уже в восьмой раз.

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Для выпускников, как и прежде, выступят знаменитые музыканты. В прошлые годы основная часть шоу проходила на Дворцовой площади, а дополнительная площадка находилась на Стрелке Васильевского острова. В 2018 году организаторы добавили две сцены возле здания Главного штаба. В их оформлении задействуют множество зеркальных элементов, которые будут подчеркивать красоту величественного здания.

Фото: Instagram / @parusa5tv

Ведущими праздника будут Иван Ургант и Даша Александрова. Главным артистом, который выступит на «Алых парусах», станет рэпер Баста. Также в центре Петербурга можно будет услышать певца Alekseev, который представлял Белоруссию на конкурсе «Евровидение-2018», группу Quest Pistols Show, рэп-группу «Каста», Алсу, Викторию Дайнеко, Артема Пивоварова, рэпера ST, Мари Краймбрери, группу «Мальбэк» с певицей Сюзанной и группу «Моя Мишель».

Музыканты, по словам органиаторов, впервые станут частью общей концепции шоу. Помогать артистам будут почти 200 танцоров, чьи номера вдохновлены творчеством балетмейстера Мариуса Петипа. В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения мастера, который поставил в Петербурге более 70 спектаклей.

Сопровождать выход Tre Kronor будут камерный хор Festinp и объединенный оркестр, участниками которого будут «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra. Их выступление начнется в 00:40.

Фото: vk.com/id207067398

Из-за «Алых парусов» в центре Северной столице будет введено множество дорожных ограничений.

До 23:00 28 июня закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади, а с 20 июня по 23:00 24 июня будет перекрыто движение вдоль дома №2 по набережной Макарова и вдоль дома №2 по Биржевой площади.

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С 20:00 21 июня до 01:30 22 июня, с 11:50 23 июня до 18:00 24 июня водители не смогут проехать по Троицкому мосту. С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня будет прекращено движение по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту, а также по Суворовской площади.

С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня запрещен проезд по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта, Мошкову переулку, Аптекарскому переулку, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту на участке от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади, а также по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.

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