  • 19 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 15:19 64.0714  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 15:19 73.9279  
Нефть($) 19.06.2018 74.72 0.76
Нефть(p) 19.06.2018 4658.28 +23.35

«Алые паруса-2018»: Баста и три сцены на 50-летие праздника выпускников

Автор:


© Фото: Instagram / @morrae

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» собрал главную информацию об одном из самых красивых мероприятий Северной столицы, которое пройдет в ночь на 24 июня.

В Петербурге в ночь с 23 на 24 июня пройдет традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса». В 2018 году мероприятие отметит полувековой юбилей.

Для молодых петербуржцев и учащихся из других городов России в центре города состоится масштабное шоу, которое завершится выходом шведского брига Tre Kronor в акваторию Невы. Судно уже прибыло в Северную столицу для подготовки к празднику. Tre Kronor будет участвовать в «Алых парусах» уже в восьмой раз.

Читайте также:

На День города и «Алые паруса» запустят ночной троллейбус

Для выпускников, как и прежде, выступят знаменитые музыканты. В прошлые годы основная часть шоу проходила на Дворцовой площади, а дополнительная площадка находилась на Стрелке Васильевского острова. В 2018 году организаторы добавили две сцены возле здания Главного штаба. В их оформлении задействуют множество зеркальных элементов, которые будут подчеркивать красоту величественного здания.

Фото: Instagram / @parusa5tv
 

Ведущими праздника будут Иван Ургант и Даша Александрова. Главным артистом, который выступит на «Алых парусах», станет рэпер Баста. Также в центре Петербурга можно будет услышать певца Alekseev, который представлял Белоруссию на конкурсе «Евровидение-2018», группу Quest Pistols Show, рэп-группу «Каста», Алсу, Викторию Дайнеко, Артема Пивоварова, рэпера ST, Мари Краймбрери, группу «Мальбэк» с певицей Сюзанной и группу «Моя Мишель».

Музыканты, по словам органиаторов, впервые станут частью общей концепции шоу. Помогать артистам будут почти 200 танцоров, чьи номера вдохновлены творчеством балетмейстера Мариуса Петипа. В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения мастера, который поставил в Петербурге более 70 спектаклей.

Сопровождать выход Tre Kronor будут камерный хор Festinp и объединенный оркестр, участниками которого будут «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra. Их выступление начнется в 00:40.

Фото: vk.com/id207067398
 

Из-за «Алых парусов» в центре Северной столице будет введено множество дорожных ограничений

До 23:00 28 июня закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади, а с 20 июня по 23:00 24 июня будет перекрыто движение вдоль дома №2 по набережной Макарова и вдоль дома №2 по Биржевой площади.

Читайте также:

ЗакС запретил продажу алкоголя в дни «Алых парусов» и матчей на «Зенит-арене»

С 20:00 21 июня до 01:30 22 июня, с 11:50 23 июня до 18:00 24 июня водители не смогут проехать по Троицкому мосту. С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня будет прекращено движение по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту, а также по Суворовской площади.

С 17:30 23 июня до 05:00 24 июня запрещен проезд по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта, Мошкову переулку, Аптекарскому переулку, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту на участке от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади, а также по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Фото: vk.com/id345689

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах, где можно поплавать под открытым небом без вреда для здоровья.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram