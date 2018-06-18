Троицкий мост будут разводить позже в дни проведения матчей ЧМ-2018

Троицкий мост будут разводить на 1 час 40 минут позже графика в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, которые начинаются в 21:00, сообщает пресс-служба Мостотреста.

Таким образом, в ночь на 20, 27 июня и 11 июля переправу разведут с 03:00 до 04:50. Подобное решение приняли ради комфорта болельщиков и транспортной доступности во время турнира.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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