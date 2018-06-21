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Движение общественного транспорта Петербурга изменят из-за «Алых парусов»

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© Фото: Пресс-служба «Пассажиравтотранса»

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Ограничения на дорогах в центре города повлияют на шесть маршрутов.

В Северной столице из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса» изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

С 17:30 23 июня до 06:00 24 июня будет закрыто движение по Невскому проспекту на участке от Дворцовой площади до Садовой улицы. Автомобилисты также не смогут проехать по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту.

Ограничения коснутся следующих маршрутов:

  • автобус №3 будет идти от улицы Костюшко по действующей трассы до Невского проспекта, затем по Невскому проспекту, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов до Театральной площади. В обратном направлении от Театральной площади автобус отправится по улице Глинки, проспекту Риского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее до улицы Костюшко.
  • автобус №7 пойдет от Наличной улице по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., затем по Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспеку Римского-Корсакова, Никольском площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту до Московского вокзала. До Наличной улицы он будет следовать в обратном направлении.
  • автобус №22 будет курсировать от улицы Стасовой по действующей трассе до Невского проспекта, затем по Невскому, Садовой, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова и далее по действующе трассе до Двинской улицы. Маршрут действителен в оба направления.
  • автобус №24 отправится от Хасанской улице по действующей трассе до Невского проспекта, затем по Садовой, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, Большой Морской улице, площади Труда, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта и далее по действующей трассе до станции метро «Василеостровская». В обратном направлении — от «Василеостровской» по Среднему проспекту, 1-й и Кадетской линиям В.О., Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее до Хасанской улице.
  • автобус №27 будет ходить от Белорусской улице по действующей трассе до Невского, затем по самому проспекту, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов до Театральной площади. До Белорусской улицы он поедет в обратном направлении.
  • автобус №100 пойдет от Наличной улицы по действующей трассе до Большой Морской улицы, затем по самой улице, Гороховой улице, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, нечетной стороне Конногвардейского бульвара и далее до Наличной улицы.
 

В праздничную ночь в Петербурге также будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы, метро будет работать круглосуточно. Из-за гуляний в городе не будут разводить мосты за исключением Троицкого моста. Переправа будет недоступна для автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.

Подробнее о празднике выпускников можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру»

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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