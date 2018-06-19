Картина дня: Россия – Египет, митинги против пенсионной реформы и 500 остановок в Петербурге

Самой обсуждаемой новостью на протяжении двух дней, по версии «Монитора», остается матч между сборными России и Египта в рамках Чемпионата мира по футболу. Игра пройдет в Петербурге 19 июня на стадионе «Зенит-арена» и завершится поздним вечером.

Крышу «Зенит-арены», несмотря на усилившийся ветер, не будут закрывать на время второго матча группового этапа Чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на медиацентр стадиона. По данным издания, такое решение было принято Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее в ГУ МЧС по Петербургу предупредили, что вечером 19 июня порывы ветра с запада будут достигать до 16 м/с. В связи непогодой спасатели рекомендуют закрывать окна, держаться подальше от деревьев и обходить рекламные щиты.

Сегодня после важнейшей игры с Египтом метро и трамваи №19, 48 и 48А (следуют по улице Савушкина от стадиона к станции метро «Черная речка», – прим. ред.) будет работать до двух часов ночи, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов ночи.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стали митинги против повышения пенсионного возраста. Об этом писали петербургские СМИ, а также федеральные и региональные.

Оппозиционный политик Алексей Навальный призвал россиян выйти на митинг, чтобы добиться отмены повышения пенсионного возраста.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно, за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», – написал Навальный на своей странице в Instagram.

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Заявку на проведение митинга подали в городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу. Это связано с ограничениями о проведении массовых мероприятий, которые действуют на время мундиаля.

Выйти на митинги также призвала Федерация независимых профсоюзов России. Ее руководство отметило, что акции необходимо провести с соблюдением российского законодательства.

Правительство РФ предложило увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

Третьей темой дня, согласно «Монитору», стали планы по установке 500 новых остановок общественного транспорта в Петербурге. Первыми об этом написали «Стройпульс» (14:45), АБН (15:05) и 78.ru (15:45).

К 1 июля 2020 года в Петербурге появятся 500 новых остановочных павильонов, сообщили в Смольном. Из них 111 будут временными, то есть заездного кармана. Для 83 остановочных пунктов организуют пешеходные переходы.

Конструкции будут оборудованы вместе с ГКУ «Организатор перевозок». Сейчас на проектирование и возведение остановки тратится чуть менее двух лет. В будущем Смольный планирует существенно сократить время проектирования и возведения таких объектов.

Для сравнения, в период с 2012 по 2017 год в городе на Неве установили всего 51 остановку. В 2017 и по настоящее время в Северной столице появились 59 новых остановок.

Самыми оперативными СМИ стали «Деловой Петербург», АБН и «Невские новости».