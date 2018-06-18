Петербургские автобусы в день матча Россия - Египет будут работать до трех утра

Во вторник, 19 июня, работа десяти автобусных маршрутов будет продлена до 03:00 утра в связи с матчем Чемпионата мира по футболу Россия - Египет. В список включены маршруты № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154.

Шаттлы маршрута «Аэропорт «Пулково» – «Площадь Восстания» будут снова курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 19 июня до 05:00 20 июня. За три часа до начала матча будут открыты маршруты шаттлов от станций метро «Петроградская», «Площадь Восстания», «Чкаловская» и «Выборгская»

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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