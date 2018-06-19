МЧС предупредило петербуржцев об усилившемся ветре

Во второй половине дня ожидается усиление западного ветра до 16 м/с, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. В связи непогодой спасатели рекомендуют закрывать окна, держаться подальше от деревьев и обходить рекламные щиты.

В последний раз штормовой ветер доставил серьезные неприятности коммунальщикам в ночь на 31 мая. Тогда в разных районах города стихия повалила более десяти деревьев. Большинство «пострадавших» – старовозрастные тополя.



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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в Северную столицу придут похолодание и дожди. В ближайшее время столбик термометра установится на отметке +20 градусов. Ближе к началу июля в городе вновь начнется потепление.

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