В Петербурге работу трамваев продлят в день матча Россия - Египет

Трамваи и троллейбусы продлят свою работу в день матча Чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». Трамваи №19, 48 и 48А будут курсировать по улице Савушкина (между стадионом и станциями метро «Старая деревня» и «Черная речка», – прим. ред.) до двух часов ночи.

За три часа до начала игры и спустя три часа после матча электротранспорт будет ходить с интервалом в три минуты. От «Проспекта Ветеранов» до улицы Пионерстроя пустят ночной троллейбус по маршруту №37. Он будет работать с 00:00 до 04:00.

Ранее из-за матча национальной команды свою работу до двух часов ночи продлило петербургское метро, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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