Ветер не помеха: крышу «Зенит-арены» не закроют во время матча Россия - Египет

Крышу «Зенит-арены», несмотря на усилившийся ветер, не будут закрывать на время второго матча группового этапа Чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на медиацентр стадиона. По данным издания, такое решение было принято Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее в ГУ МЧС по Петербургу предупредили, что вечером 19 июня порывы ветра с запада будут достигать до 16 м/с. В связи непогодой спасатели рекомендуют закрывать окна, держаться подальше от деревьев и обходить рекламные щиты.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

Сегодня после важнейшей игры с Египтом метро и трамваи №19, 48 и 48А (следуют по улице Савушкина от стадиона к станции метро «Черная речка», – прим. ред.) будет работать до двух часов ночи, десять автобусных маршрутов (№8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут развозить болельщиков до трех часов

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