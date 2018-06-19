В Петербурге появится 500 новых остановок‍ к лету 2020 года

К 1 июля 2020 года в Петербурге появятся 500 новых остановочных павильонов, сообщили в Смольном. Из них 111 будут временными, то есть заездного кармана. Для 83 остановочных пунктов организуют пешеходные переходы.

Конструкции будут оборудованы вместе с ГКУ «Организатор перевозок». Сейчас на проектирование и возведение остановки тратится чуть менее двух лет. В будущем Смольный планирует существенно сократить время проектирования и возведения таких объектов.

Для сравнения, в период с 2012 по 2017 год в городе на Неве установили всего 51 остановку. В 2017 и по настоящее время в Северной столице появились 59 новых остановок.

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Ранее в центре города установили две «умные» остановки, разработанные по проекту архитектору Нормана Фостера. Павильоны у дома №39 по Невскому проспекту разместила компания Russ Outdoor, которая вместе с компанией «Реклама центр» в 2017 году выиграла торги по наружной рекламе на остановках.

Стоимость проекта в настоящее время не называется, но ранее сообщалось, что каждый объект стоит 2 млн рублей. Современные остановки оснащены информационным табло, а также экраном со временем прибытия транспорта. Для удобства пассажиров есть бесплатный Wi-Fi, оператором беспроводного интернета стала компания «МаксимаТелеком», ответственная за Wi-Fi в метро.

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