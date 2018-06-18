Хуже только в Индии: как Кремль пытается продавить повышение пенсионного возраста

Американское информационное агентство Bloomberg 16 июня выступило с заявлением, что проходящий в России Чемпионат мира создает Кремлю прикрытие для непопулярного повышения пенсионного возраста. Разберемся, какие положительные и отрицательные стороны есть у готовящегося законопроекта.

Инициатива Медведева и доводы «за»

В правительстве России о необходимости данных мер начали говорить в начале мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что пенсионная система в стране требует совершенствования, однако действовать нужно «аккуратно и взвешенно».

По его словам, все развитые страны мира повысили пенсионный возраст, так как увеличивается продолжительность жизни. В нашей стране же возраст выхода на пенсию установили в 1930 годы, когда люди в среднем жили около 40 лет.

В день начала мундиаля правительство во главе с Медведевым предложило с 2019 года ввести переходный период для проведения пенсионной реформы. Он предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

По мнению Медведева, это позволит правительству направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Предложенные изменения не должны коснуться нынешних пенсионеров, их доход будет увеличиваться каждый год на 1 тыс. рублей.

«Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров», – заявил в этот день глава Минфина Антон Силуанов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопить события и взглянуть на законопроект тогда, когда к нему подключатся эксперты из Госдумы. Он добавил, что спрашивать Владимира Путина о повышении пенсионного возраста тоже рано.

Тем не менее, такие заявления в Кремле делают не случайно. Российская пенсионная система не сможет существовать в текущих условиях. К примеру, в 1970 году, в эпоху расцвета СССР, на одного пенсионера в России приходилось 3,7 работающих, сейчас только 2,0.

Производительность труда в нашей стране самая низкая в Европе и растет она куда медленнее, чем количество пенсионеров. Даже ничтожно малый размер пенсий в России разрушает бюджет – в 2018 году государству придется перечислить на покрытие дефицита Пенсионного фонда 3,4 трлн рублей.

Доводы «против» и возможные пути решения проблемы

Не все согласны с проводимой политикой Кремля. Петиция против данного решения, опубликованная на прошлой неделе на портале Change.org, набрала более 1,6 млн голосов. Количество голосов продолжает расти. Авторы уверены, что можно решить проблему пенсий по-другому.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – подчеркивается в петиции.

В Общероссийском объединении профсоюзов Конфедерации труда России считают, что дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

«Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда. Положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости, за уход от уплаты налогов и страховых сборов», – подчеркивают авторы.

Не согласны с шагами Кремля и оппозиционные депутаты Госдумы. По словам парламентария от фракции ЛДПР Олега Нилова, нельзя исключать и определенной «комбинации» в целях смягчения негативного эффекта от реформы.

«Сначала будет заявлено о повышении пенсионного возраста на семь или более лет, но потом вмешается президент, который ограничит дельту пятью годами. В любом случае, наверняка весь репутационный удар от этого решения примет на себя премьер-министр», – сказал Нилов.

Оппозиционер Алексей Навальный назвал сложившуюся ситуацию геноцидом. По мнению политика, до наступления пенсионного возраста можно умереть. Он добавил, что на данный момент 40% мужчин и 20% женщин в России не доживают до пенсионного возраста. Припомнил политик и слова Путина, сказанные в 2005 году, когда он выступал против повышения пенсионного возраста.

По сроку продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран. Согласно исследованиям Economist Intelligence Unit, по качеству жизни Россия находится 72 месте, а по индексу человеческого развития на 49-м. Это между Черногорией и Румынией. Лучший факт, показывающий текущее положение пенсионера в нашей стране, – это исследование инвесткомпании Natixis Global Asset Management, которая поставила Россию в топ-5 худших стран для жизни на пенсии. Хуже только в Бразилии, Греции и Индии.

инвесткомпании Natixis Global Asset Management



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https://www.rbc.ru/economics/19/07/2017/596f79579a794735e6cd1c1