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Экс-директору «Гоголь-центра» Малобродскому вызвали в суд скорую после отказа в домашнем аресте

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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Врач бывшего главы театрального центра заявил, что существует угроза жизни Малобродского.

Бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому вызвали скорую помощь в Басманный суд Москвы. Ему стало плохо на заседании по рассмотрению ходатайства о переводе из СИЗО под домашний арест, сообщила Meduza.

Кардиолога Ярослава Ашихмина, лечащего врача Малобродского, отказались пустить в зал суда. Он заявил, что его пациенту в связи с угрозой жизни требуется экстренная госпитализация.

По словам Ашихмина, у экс-директора «Гоголь-центра» диагностировали признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда. Малобродского вывели из суда только по окончании заседания, после чего к зданию подъехала скорая.

Басманный суд отказался рассматривать ходатайство Следственного комитета. Ведомство обращалось с просьбой уже второй раз. Во время заседания экс-руководитель «Гоголь-центра» сказал, что прокурору «аукнется это покушение на убийство».

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Малобродский проходит по делу «Седьмой студии». Фигурантов, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, передаваемые в Минкульт, заведомо завышались. В январе стало известно, что сумма ущерба возросла почти в два раза, до 133 млн рублей.

В конце марта 2018 года жена экс-руководителя «Гоголь-центра» Татьяна Лукьянова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и омбудсмену Татьяне Москальковой. Она написала письмо, в котором заявила, что у нее есть основания опасаться за жизнь мужа.

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