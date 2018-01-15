Сумма ущерба до делу режиссера Серебренникова выросла до 133 млн рублей

Сумма ущерба по делу «Седьмой студии» выросла почти в два раза, с 68 млн до 133 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову.

«Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», – сказала Поверинова.

Обвиняемыми по делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, экс-бухгалтер Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Еще одна фигурантка – экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова – арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Фигурантов обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенной из бюджета на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, передаваемые в Минкульт, заведомо завышались. Серебренников остается под домашним арестом до 19 января.