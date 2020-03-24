Большая Морская улица: десять зданий, которые должен увидеть каждый

Дом Чаплиных

В конце XVIII века на Невском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улиц стоял большой временный Зимний дворец по проекту Растрелли. После окончания строительства постоянной резиденции деревянное здание разобрали, но территория в центре Петербурга пустовала ещё целых 30 лет.

По словам петербургского старожила, весь участок был огорожен забором, а на пустыре была такая глубокая лужа, что после дождя дети из соседних домов катались по ней в лодочке.

В 1802 году откупщик Абрам Перетц приобрёл на публичном торге весь участок и продал его по частям семейству Чаплиных и другим. Братья Степан и Григорий наняли для строительства дома молодого итальянского архитектора Викентия Беретти. По его проекту в 1804-1806 годах появился массивный особняк Чаплиных.

Четырёхэтажное здание в стиле модного тогда русского классицизма получило почти симметричные фасады по Невскому проспекту и Большой Морской улице. В центре каждого из них красовался треугольный фронтон. В доме открылся фирменный магазин «Братья Чаплины», где шла торговля чаем и мехами.

Здесь жил в 1815 году Александр Грибоедов, а в 1850-х годах – Модест Мусоргский. Сейчас это единственный сохранившийся из пяти соседних домов начала XIX века. Фасады здания сохранились практически в первозданном виде.

Адрес: Адрес: Большая Морская улица, 9

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом Болина

Особняк династии ювелиров Болин появился на Большой Морской в 1875 году. Проектом постройки большого каменного дома на месте старого занимались архитекторы Фердинанд Миллер и Василий Шауб.

К тому времени ювелирная фирма «Болин» была преобразована в торговый дом «Карл Эдуард Болин» и вплотную конкурировала с Фаберже. Благодаря хитрости и настойчивости, сначала Карл Эдуард, а затем и Эдуард Людвиг долгое время имели статут придворных ювелиров.

Семья Болин выиграла на Всероссийской мануфактурной выставке в 1870 году и получила «право употребления Государственного герба». При постройке его поместили над средним окном. По сторонам находились названия фирмы кириллицей и латиницей. Второй вариант написания сохранился на фасаде до сих пор.

Одним из самых ярких примеров творчества семьи Болин является бриллиантовая диадема с жемчужными подвесками. Она была изготовлена для великой княгини Марии Павловны, супруги младшего брата Александра III. После революции она сумела вывезти диадему с собой в Англию, где продала её королеве Мэй. Теперь диадемой владеет королева Елизавета II.

Адрес: Большая Морская улица, 10

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Русский торгово-промышленный банк

Участок с богатой историей оказался в собственности правления банка в начале XX века. До этого здесь стоял большой четырёхэтажный особняк с дворовыми флигелями. Здание несколько раз перестраивали разные архитекторы: Гребёнка, Тур, Боссе и Игнатьев. В итоге в 1910 году был объявлен открытый конкурс на строительство здания банка. Первую премию получил Мариан Перетяткович, проект которого взяли за основу.

Здание банка строилось в 1912-1914 годах. На трёхэтажном рустованном цоколе установили портик с восьмью колоннами, который объединяет ещё два этажа. Массивный дом полностью отделан блоками ништадтского гранита, из которого также сделаны замковые камни в виде масок в окнах третьего этажа. Резной фриз банка декорирован маскаронами в виде мужских лиц и бараньих голов вместе с картушами и доспехами.

Облицовкой фасада занималось финское акционерное общество «Гранит» под руководством инженера Гури. За скульптурное оформление отвечали Леопольд Дитрих и Василий Козлов, с которыми постоянно сотрудничал Перетяткович. Они же участвовали в работе над интерьерами банка вместе с художниками Адамовичем и Боданинским. Здание стало одной из последних работ архитектора, который умер в 1916 году.

Адрес: Большая Морская улица, 15

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Руадзе

Современный доходный дом был построен с 1851 по 1857 годы для жены титулярного советника Григория Руадзе. Изначально возведением здания для Марии Фёдоровны занимался Адриан Робен, но в какой-то момент её перестал устраивать проект, и к строительству был привлечён архитектор Рудольф Желязевич. Однако и он не смог удовлетворить потребности заказчицы, и тогда за дело взялся академик Николай Гребёнка. Он завершил строительство одной из частей дома.

Здание стало ярким представителем эклектики в Петербурге. На первом этаже сразу же открылась ювелирная фирма бриллиантовых дел мастера Густава Фаберже. Династия занимала крыло вплоть до 1900 года, пока по соседству не построила собственный дом.

В доме Марии Фёдоровны был большой актовый зал, где проводил вечера Литературный фонд. В феврале 1860 года здесь был поставлен «Ревизор» Гоголя, запрещённый к постановке на официальной сцене. В спектакле сыграли Достоевский, Тургенев, Некрасов и другие классики.

С 1863 года владельцем дома стал почётный гражданин Иван Кононов. В 1875 году здесь впервые появилось электрическое освещение в магазине «Юлий Флоран». С 1882 года располагалась первая частная антреприза Петербурга – «Русский театр Коровякова». В здании доходного дома работал один из самых известных ресторанов столицы – «Кафе де Пари» или «Кюба».

Адрес: Большая Морская улица, 16

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом Фаберже

Первым владельцем участка был колокольный мастер Иван Ферстер, которого принял на службу в Петропавловскую крепость Пётр I. С тех пор видным местом на Большой Морской улице владели обер-секретарь Сената, переводчик, золотых дел мастер, купец, надворный советник и ротмистр гвардии. В 1898 году дом за 407 тыс. рублей приобрёл Карл Фаберже.

В 1899-1900 годах здание полностью перестроил двоюродный племянник Фаберже – Карл Шмидт. Дом получил сложную архитектуру и отделку из красного гангутского гранита. При этом камень обработан различными фактурами, это даёт много всяких оттенков цвета. Колонны на цокольном этаже высечены из огромных блоков однородного по структуре гранита. Над ними помещены плиты особо тёмного красного цвета. Облицовка верхних этажей имеет мелкоточечную обработку – камень становится дымчатого светло-розового цвета.

На нижнем этаже дома располагался торговый зал, на верхнем – 15-комнатная квартира хозяев. В дворовых корпусах находились мастерские виднейших ювелиров, работавших на Фаберже, а под крышей была художественная студия, где трудились выпускники Училища технического рисования барона Штиглица. В здании также поставили уникальный сейф «Арнхайм» под током, он поднимался на ночь на второй этаж.

Адрес: Большая Морская улица, 24

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Здание Русского для внешней торговли банка

Изначально на месте банка находился дом протестантского пастора Нациуса, который жил здесь в 1740-х годах. Он служил при лютеранской церкви и проводил проповеди в церкви Святого Петра на Невском. В середине XIX века стояло двухэтажное здание с мезонином. В 1858 году архитектор Николай Гребёнка сделал реконструкцию для нового владельца, купца Николая Штанге. И, наконец, в 1880-х годах участок выкупил Русский для внешней торговли банк.

Глобальная реконструкция прошла в 1887-1888 годах под руководством архитектора Виктора Шретера. В итоге получилось одно из первых специализированных банковских зданий в России. Фасад дома облицован разноцветным вюртембергским песчаником: цоколь и портал с колоннами выложены красным, бельэтаж – зелёным, а верхние этажи – жёлтым камнем. Декор дополнен сложными деталями из керамики.

Внутри банка сохранился двухъярусный операционный зал, который пережил поздние переделки. Он перекрыт куполом из ферм, опирающихся на металлические колонны. Для конца XIX века это было очень тонкой инженерной работой.

Адрес: Большая Морская улица, 32

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Здание Страхового общества «Россия»

Участок долгое время был последним по Большой Морской улице и выходил на Исаакиевскую площадь. В 1740-х годах здесь стоял одноэтажный особняк Михаила Собакина, комнатного стольника брата Петра I. В конце XVIII века домом владел статский советник Кельхин, в это время здание стало двухэтажным. В 1850-х годах владельцем стал дворянин Константин Фелейзен, при котором был надстроен третий этаж. В 1890 году участок у него приобрело страховое общество «Россия».

Глобальная реконструкция здания в формах эклектики прошла в 1898-1899 годах под руководством Леонтия Бенуа. Цоколь, порталы и карнизы дома облицованы красным гангутским гранитом, наличники окон изготовлены из желтоватого песчаника. В 1912 году на крыше установлена скульптурная группа «Россия», которую изготовил Матвей Харламов.

После революции здание было национализировано. С 1925 года здесь располагалось акционерное общество «Радиопередача», которое транслировало сигнал через антенну, проведённую к кресту Исаакиевского собора. На доме был расположен один из первых трёх репродукторов в Петербурге. В 2017 году историческое здание выкупил холдинга GS Group, принадлежащий Андрею Ткаченко. Миллиардер хочет полностью отреставрировать памятник архитектуры.

Адрес: Большая Морская улица, 37

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Гостиница «Астория»

Строительство гостиницы началось в 1911 году на месте большого четырёхэтажного дома князя Львова. Особняк предварительно разобрали до основания, вместо обычной реконструкции. Проектом занимался известный русский архитектор шведского происхождения Фёдор Лидваль. Барон считается одним из главных представителей северного модерна в Петербурге.

Торжественное открытие шикарного отеля состоялось уже через год, 23 декабря 1912 года. Здание получило мощный карниз над пятым этажом, что визуально снизило общую высоту. Скошенный угол крыши удачно вписывает «Асторию» в ансамбль Исаакиевской площади. Длинный ряд остекленных арок первого этажа украшен скульптурными масками на замковых камнях.

Внутри расположены два ресторана: в зимнем саду и большом зале в стиле Empire. Здание снабдили десятью лифтами, а среди 350 номеров были и простые спальни, и роскошные апартаменты.

Сегодня гостиница «Астория» принадлежит компании Rocco Forte Hotels и является люксовым пятизвёздочным отелем. За вековую историю здания здесь останавливались известные актёры и писатели, руководители стран и культовые музыканты. В 2007 году журнал Forbes поместил «Асторию» на девятую строчку списка лучших романтических отелей мира.

Адрес: Большая Морская улица, 39

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Особняк Демидова

Первый небольшой каменный дом появился на этом месте в 1740-х годах. В нём несколько лет жил купец Михаил Панов, затем он выгодно продал землю. После смены нескольких хозяев в 1829 году здание купила семья Петра Эссена. Генерал как раз был назначен военным губернатором Петербурга, после членом Государственного совета, и через три года получил титул графа.

В феврале 1836 года Эссены продали участок за 240 тыс. рублей владельцу уральских заводов Павлу Демидову и переехали в казённую квартиру в доме №38. Павел Николаевич сразу же выкупил соседний дом №45 у архитектора Огюста Монферрана. Все эти приобретения происходили по случаю женитьбы чугунного магната на знаменитой петербургской красавице и фрейлине двора – Авроре Шернваль фон Валлен.

Огюст Монферран был другом Павла Демидова и свидетелем на его свадьбе, поэтому именно он взялся за реконструкцию дома №43. С 1840 года после кончины владельца, здание перешло к Павлу Павловичу Демидову. В 1864 году он сдал особняк на 9 лет в аренду итальянскому посольству. Ходили слухи, что проиграл в карты. С 1875 по 1910 домом владела семья князя Ливена, после чего он был выкуплен послом короля Италии.

Цоколь особняка облицован полированным сердобольским гранитом, первый этаж обработан рустом из белого итальянского мрамора. В центре фасада над балконом укреплена мраморная барельефная группа «Слава» с большим картушем, в котором вырезан герб Демидовых. Итальянцы подправили геральдический щит, чтобы он напоминал королевский герб.

Адрес: Большая Морская улица, 43

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом архитектора

Этот участок Большой Морской был застроен только во второй половине XVIII века. Одним из первых его владельцев стал французский купец Еган Даниель Винтер. На рубеже XIX века здесь находился дом генерала Левашова, который имел усадебную застройку: главный фасад был со стороны Мойки, а внутрь жилища нужно было идти через сад.

В 1835 году участок перешёл к князю Сергею Гагарину, для которого архитектор Александр Пель построил лицевой флигель по Большой Морской. Фасад в стиле классицизма сохранился по сей день. Семья Гагариных продала особняк жене статского советника Александра Половцова в 1864 году.

Для богатой семьи сенатора и председателя Русского исторического общества знаменитые архитекторы Боссе, Брюлло и Месмахер создали потрясающие внутренние интерьеры. Именно в это время появился Белый, Бронзовый и Дубовый залы, благодаря которым здание часто называют особняком Половцева. С 1934 года здесь размещается петербургское отделение Союза архитекторов России или Дом Архитектора.

Адрес: Большая Морская улица, 52

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov