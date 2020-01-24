Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия банка в регионе

Сегодня, 24 января 2020 года, банк «Санкт»-Петербург открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.

В торжественной церемонии открытия приняли участие топ-менеджеры банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок, первый заместитель председателя правления Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления Павел Лосев – директор Новосибирского филиала банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупнейший частный банк Северо-Запада России, – играет существенную и конструктивную роль в развитии российской банковской системы, ровесником которой он является. За 30 лет работы банк «Санкт-Петербург» стал крупнейшим региональным банком России с сильным и позитивным брендом, завоевавшим доверие и поддержку клиентов. Сегодня в банке обслуживается свыше 2,2 млн частных лиц и 50 тыс. компаний в 64 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске.

Банк занимает 14 место по объёму активов среди российских банков. Банк гордится занимаемой долей на рынке, долгосрочными отношениями с клиентами, мощной командой профессионалов и своей безупречной репутацией. За годы работы банк стал опорным банком Петербурга, поддерживая программы социально-экономического развития города. Сегодня эти программы банк «Санкт-Петербург» готов предложить во всех регионах присутствия. Эта поддержка подразумевает финансирование инвестиционных проектов, программ в области реформирования и модернизации ЖКХ, объектов коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и другие направления.

Филиал банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске представляет собой два отделения по адресам: ул. Гоголя, дом 9 (с акцентом на работу с физлицами и предпринимателями), и ул. Каменская, дом 7 (для корпоративных клиентов). Новые офисы оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями к оснащению рабочих мест, технологиями обслуживания и безопасности банковских помещений. Во главу угла при открытии новых отделений в банке ставится удобство для клиента, поэтому особое внимание в офисах банка уделено предоставлению качественных финансовых услуг в максимально комфортных условиях.

Рассказывая о планах развития банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске, первый заместитель председателя правления Павел Филимоненок отметил: «Мы считаем Новосибирск одним из наиболее перспективных регионов для бизнеса банка. Новосибирск – центр Сибири, третий по численности населения город России. Это крупный транспортный узел, а также один из крупнейших промышленных, научных, деловых и торговых центров нашей страны. Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики и повышение уровня жизни в Новосибирске. Благодаря филиалу банка «Санкт-Петербург» и новой команде, которую возглавил Павел Лосев, мы планируем активизировать взаимодействие с ведущими компаниями региона, работающими в приоритетных отраслях экономики Новосибирской области, а также построить удобный и комфортный банк для бизнеса и жителей города».

Сегодня основным критерием выбора банка для клиентов являются надёжность, выгодные ценовые условия, высокое качество обслуживания клиентов как в оффлайн, так и в онлайн-каналах, широкая продуктовая линейка, которая максимально отвечает запросам всех категорий клиентов. Более 50% клиентов банка «Санкт-Петербург» активно используют дистанционные каналы (интернет- и мобильный банки) – и это один из самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков. И все возможности одного из лучших онлайн-банков в стране уже сегодня банк «Санкт-Петербург» готов предложить жителям Новосибирска.

Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления, руководитель корпоративного блока банка «Санкт-Петербург», в своём выступлении обозначил ключевые драйверы развития корпоративного бизнеса в регионе – отраслевая экспертиза в различных областях, а также рост объёмов обслуживания клиентов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Строя лучший транзакционный банк для среднего и малого бизнеса, сегодня банк предлагает клиентам полный спектр услуг, который постоянно расширяется. Для крупного бизнеса Новосибирска банк «Санкт-Петербург» планирует стать полноценным финансовым партнёром. В своём развитии в регионе банк делает особый акцент на инновационные, высокотехнологичные продукты и сервисы для обслуживания бизнеса.

Банк ставит амбициозные планы перед своим филиалом в Новосибирске. Так, основная стратегия банка «Санкт-Петербург» при кредитовании корпоративного бизнеса региона – увеличение объёма кредитного портфеля, увеличение доли рынка, развитие доли непроцентных доходов, увеличение средств юридических лиц на расчетных счетах, развитие отношений с властью в части реализации муниципальных проектов.

«Наша цель – занять достойную позицию на банковском рынке региона. И для этого, в первую очередь, мы должны обеспечить качественное обслуживание клиентов, повысить уровень клиентоориентированности и узнаваемости банка, а также сократить дистанцию между действительно хорошим банковским продуктом и клиентом», – сообщил Павел Лосев, директор Новосибирского филиала банка «Санкт-Петербург».