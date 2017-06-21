Суд арестовал экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского

Пресненский суд Москвы арестовал до 19 июля экс-директора "Гоголь-центра", бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексея Малобродского. Об этом сообщает "Интерфакс".

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, Малобродский в 2012 году вступил в преступный сговор с бывшим гендиректором "Седьмой студии" Юрием Итиным и экс-главбухом организации Ниной Масляевой, с целью похитить часть средств, выделенных АНГ на культурные проекты, одним из которых был спектакль "Сон в летнюю ночь", в итоге не поставленный.

Сумма ущерба, по версии следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей. Адвокат экс-директора "Гоголь-центра" представил рецензии на этот спектакль, вышедшие в СМИ, однако прокурора они не убедили. Следователь отметил, что "газеты могут написать что угодно".

В свою очередь Малобродский подробно описал декорации постановки. Спектакль, напомнил он, успешно идет до сих пор и его видели тысячи зрителей.

В конце мая следователи провели обыски по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

В Ассоциации театральных критиков (АТК), заявили, что обыски в "Гоголь-центре" в Москве, "имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст".