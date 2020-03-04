Семь зданий на набережной канала Грибоедова, которые должен увидеть каждый

Особняк Горчакова

В 1852 году на углу канала Грибоедова и Итальянской улицы был построен трёхэтажный особняк по проекту архитектора Николая Гребёнки. Но большой каменный дом не нашёл себе постоянного владельца и поэтому его много раз перепродавали. В 1896 году здание частично перестроил Александр Оссоланус для дипломата Михаила Горчакова, сына канцлера Российской империи Александра Горчакова.

Наконец, в 1909 году уже четырёхэтажное здание попало в руки товарищества нефтяного производства «Братья Нобель». Его учредителями были три брата – Роберт, Людвиг и Альфред Эммануиловичи, которые произвели революцию в добыче топлива и сделали нефтепродукты дешёвыми и доступными.

Строительством штаб-квартиры для товарищества «БраНобель» занялся архитектор Фёдор Лидваль. Это был первый совместный проект шведского зодчего с династией Нобелей, и впоследствии они активно сотрудничали.

Во время последней реконструкции у здания появился пятый этаж, который зодчий выделил тёмной штукатуркой со светлыми декоративными рельефными деталями. Особняк стал выглядеть строго и скромно, чтобы не контрастировать с классической архитектурой по соседству. Фасад на Итальянской улице сделан из двух разноэтажных частей, а рустовка нижних этажей точно продолжила фасад Михайловского театра. Внутри особняка Лидваль провёл большую перепланировку, улучшил взаимосвязи помещений, построил новые лестницы.

После революции нефтяная компания «БраНобель» была национализирована, а Нобели и Лидваль эмигрировали в Швецию. В здании особняка в советское время находился проектный институт, сейчас там расположен бизнес-центр.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 6

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом Первого Общества взаимного кредита

В середине XVII века на этом участке канала стоял деревянный манеж герцога Бирона, который впоследствии сгорел. В 1887 году землю выкупило Общество взаимного кредита под здание банка. Для строительства решено было нанять известного архитектора графа Павла Сюзора. Перед началом проекта зодчий вместе с одним из членов правления банка даже съездил в поездку по европейским банковским столицам – они посетили Францию, Бельгию и Германию.

Закладка здания банка состоялась в августе 1888 года, на церемонии присутствовали министр финансов, городской голова, купцы и члены правления. Строительство шло быстро, и уже в сентябре 1890 года состоялось торжественное открытие дома. Весь процесс обошёлся Обществу взаимного кредита в немалые 686 818 рублей 23 копейки.

Дом был полностью построен из несгораемых материалов, что стало новшеством для России. Кирпичные стены облицованы камнем, а все перекрытия сделаны из металла и бетонных стен. Техническое оснащение банка было тоже на высоте: он имел собственную электростанцию, систему парового отопления, вентиляцию, лифты, водопровод, канализацию, сигнализацию и телефонную связь.

Павел Сюзор придал зданию в стиле эклектики вид пышного дворца, украсил его фасад колоннами и скульптурой. Массивные балконы поддерживают атланты, а окна и фриз украшены богатым декором. Средняя часть банка оформлена в виде арки и увенчана куполом. На нём расположена большая скульптурная группа с изображением женской богини победы Ники, у ног которой Нептун и Меркурий.

Общество взаимного кредита продолжило действовать и после революции в 1920 годах. Позднее здание отдали под мастерские художников и различные государственные учреждения. С 1945 года дом принадлежал Государственному банку СССР. Сейчас им владеет «РосБанк», который провёл полную реконструкцию памятника архитектуры.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 13

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом Имзена

Большой участок на канале Грибоедова в начале XIX века был выкуплен известным аптекарем Карлом Имзеном. При нём появились большое каменное здание, которое впоследствии перешло по наследству к его дочери. Эмилия Томашевская вышла замуж за коллежского асессора и управляла доходным домом. При ней в здании работали всевозможные лавки и магазины, а внутри жили разночинные люди. Самым знаменитым квартирантом дома Имзена в августе 1855 года стал поэт Николай Некрасов.

Эмилия Карловна решила сделать реконструкцию дома, и получила кредит под залог в размере ста тыс. рублей. Заняться проектом пригласили известного архитектора Павла Сюзора. Он надстроил на этаж лицевые корпуса, изменил облицовку фасадов и соорудил поперечный флигель, поделивший единый двор пополам.

Фасад дома Имзена на набережной канала Грибоедова имеет немного деталей. Его основной акцент – это широкий одноэтажный эркер с балконами. Боковые звенья здесь увенчаны полукружиями с фигурками путти. Большой дом имеет ещё один фасад со стороны Малой Конюшенной, который обработан рустовкой. Верхние этажи этой части дома объединены пилястрами, перебитыми рустами и увешанными гирляндами.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 15

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дом компании «Зингер»

Участок на углу Невского проспекта и канала Грибоедова был застроен ещё в XVIII веке. Сначала здесь стоял оперный дом, в котором давали комедийные представления. В конце XVIII века тут был построен трёхэтажный особняк протоиерея Ивана Панфилова, который был духовником Екатерины II. В середине XIX века дом выкупил аптекарь Карл Имзен, Он занялся реконструкцией здания и надстроил один этаж.

В 1902 году участок напротив Казанского собора купила американская компания «Зингер» за 1 млн рублей. Она планировала построить 11-этажную высотку по типу небоскрёбов у себя на родине. Но компания не учла, что в Петербурге нельзя возводить здания выше Зимнего дворца, то есть выше 23,5 метров. Архитектор Павел Сюзор пошёл на компромисс и предложил построить декоративную угловую башню, которая соответствовала бы правилам, и при этом была хорошо видна вокруг.

Дом получился у Сюзора в стилях поздней эклектики и раннего модерна. При строительстве граф и академик применил самые передовые архитектурные идеи. Здание первым в России получило металлический каркас, который позволил увеличить окна, а стены сделать тоньше. Во дворе появилась стеклянная крыша, а водостоки были спрятаны в стены. Даже снег на крыше не чистили, а топили паровым отоплением.

Фасад облицован тремя разными видами гранита, его украшают кованые решётки, растительные орнаменты и скульптуры мифологических персонажей. На угловой части изображены в полный рост крылатые валькирии из скандинавской мифологии. На вершине башни установлен огромный стеклянный глобус. После революции и ухода из страны американской компании, здание стало принадлежать Дому книги.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 21

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Безобразовой

Дом находится на необычном участке треугольной формы и имеет тройной адрес: наб. канала Грибоедова, 50–54, переулок Гривцова, 11, и Сенная площадь, 13. В начале XIX века на его месте стояли отдельные разноэтажные корпуса зданий работы неизвестных авторов. В 1850 году архитектор Август Ланге построил между ними ещё один дом со стороны набережной канала Грибоедова.

В 1903 году состоялся конкурс на проект объединения всех построек на участке, который на тот момент полностью принадлежал генералу Владимиру Безобразову и его жене Надежде, фрейлине двора. Из десяти представленных проектов победил вариант от молодых архитекторов Алексея Бубыря и Льва Ильина. Но строительство поручили не им, а Юлию Бенуа. Академик сохранил первоначальный замысел проекта и добавил к нему убранство фасадов, которых изначально не было.

Получился большой дом в стиле модерн протяжённостью 160 метров по каналу Грибоедова. Все старые постройки стали единым зданием со строгим ритмом и сочетанием материалов. Самый длинный фасад выполнен в золотистом оттенке, а акцентирование острых углов цветом и фактурой подчеркнуло эффектные ракурсы доходного дома.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 50-54

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Зверкова

В 1828 году на набережной канала Грибоедова появился самый высокий жилой дом в Петербурге. Гигантский по тем временам «муравейник» построил неизвестный архитектор по заказу купца Ивана Зверкова. Здание прославилось тем, что в 1829-1831 годах здесь жил молодой Николай Гоголь. Он ютился в небольшой квартирке и соседствовал с мелкими чиновниками, торговцами и приказчиками.

После смены нескольких владельцев здание в конце XIX века перешло к Ивану Никитину. Он решился на масштабную реконструкцию и привлёк к проекту молодого инженера Алексея Зазерского. В 1910-1911 годах дом получил ещё два этажа. Дворовые комнаты третьего этажа были разделены так, что нижний этаж был всего 1,5 метра высотой. В итоге доходный дом получился шестиэтажным с улицы и семиэтажным со двора.

Во время реконструкции Зазерский сохранил изначальный классический стиль. Обновлённое неоклассическое здание получило интересные фасады с украшениями в античных мотивах, барельефами и маскаронами в виде головы Медузы.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 69

Фото: Instagram / @gorod_atlantov

Доходный дом Ратькова-Рожнова

Сразу за доходным домом Зверкова через Столярный переулок находится один из доходных домов дворянской семьи Ратьковых-Рожновых. Он появился в 1888 году в результате расширения существовавшего здания начала XIX века. Реконструкцией занимался знаменитый архитектор Павел Сюзор. По его проектам всего было построено более ста сооружений в стиле эклектики и модерна.

Огромное здание занимает участок на три улицы и имеет несколько адресов: наб. канала Грибоедова, 71, Столярный переулок, 13, и Казначейская улица, 6. Доходный дом Ратькова-Рожнова получил красивую угловую башенку детальные фасады с живописными деталями: фигурами атлантов, разнообразным растительным орнаментом и изящными балконами.

Со стороны Столярного переулка по сей день находится трактир купца Свиридова Der Spieler. Он известен тем, что сюда часто заходили писатели и художники, среди которых были Тургенев и Достоевский. Последний подарил владельцу немецкую фисгармонь «Фортуна» с большой коллекцией пластинок. Она сохранилась в современном восстановленном заведении.

Адрес: наб. канала Грибоедова, 71

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov