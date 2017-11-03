Картина дня: День народного единства и Навальный

Самые популярные новости 3 ноября, по версии Монитора, посвящены предстоящему празднику. Активнее всего пишут о том, что в ночь с 4 на 5 ноября отменили разводку мостов. Первыми об этом сообщили 78.ru (11:00), «Санкт-Петербург.ру», (11:25) и «Аргументы и Факты – Петербург» (11:45).

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках - русском, английском и китайском. За девять месяцев 2017 года мосты Петербурга развели уже более 1600 раз. При этом за весь прошлый год они были разведены более 2300 раз.

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Также популярной была новость о том, что грядущие выходные начнутся с тумана и дождя. "Облачная, ночью с прояснениями погода. Во второй половине дня местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Ночью и утром местами слабый туман", - сообщат в МЧС.

Кроме предстоящих выходных, в петербургских СМИ вновь писали о политике Алексее Навальном. Он подал иск к Путину. Навальный требует признать действия властей российских городов, которые отказывают ему в митингах, незаконными

"Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать", — ранее написал Навальный.