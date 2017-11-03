Праздничные выходные в Петербурге начнутся с тумана и дождя. Температура воздуха в субботу ночью до минус двух градусов, днем - до плюс пяти. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная, ночью с прояснениями погода. Во второй половине дня местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Ночью и утром местами слабый туман", - рассказали в ведомстве.

Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Восход солнца будет в 08:27, закат - в 16:56.



