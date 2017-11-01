Навальный намерен подать в суд на Путина

Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию, сообщил политик в своем блоге.

Он заявил, что раньше региональные власти предоставляли местным штабам площадки в центре, затем стали ссылать оппозиционеров на окраины. В последнее время, как пишет политик, "администрации 40-50 крупнейших городов России еженедельно прямо и грубо нарушают закон", отказывая заявителям в проведении митинга и не предоставляя альтернативные площадки.

"Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать", — написал Навальный.

Также он сообщил, что теперь штаб меняет формат встреч с избирателями. Он призвал "честных и неробких" людей в регионах предоставлять для митингов свои частные помещения или участки.

Ранее сообщалось, что в концерт под названием Rock against capitalism ("Рок против капитализма") в Петербурге отменен после визита сотрудника ФСБ к одному из его организаторов. Предполагается, что это может быть связано якобы с поддержкой музыкантов позиций Навального, от которых сами музыканты открестились.