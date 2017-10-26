За 2017 год мосты Петербурга развели уже более 1600 раз

За девять месяцев 2017 года мосты Петербурга развели уже более 1600 раз. При этом за весь прошлый год они были разведены более 2300 раз. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

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Одновременно с этим специалисты успевают восстанавливать дорожное покрытие мостов - в 2017 году восстановило более уже девяти тыс. кв. метров, очищать мосты от грязи (более 68 кв. метров) и даже мыть их (почти полторы тыс. кв. метров).

Ко всему прочему «Мостотрест» постоянно исправляет перила, меняет барьерные ограждения, красит мосты, а также восстанавливает таблички наименований мостов, меняет дорожные знаки и светильники.

Несмотря на множество хлопот, в 2016 году было начато и продолжается по сей день сотрудничество со образовательными учреждениями Северной столицы. Ежегодно школьники и студенты не только посещают мосты, но проходят здесь и практику.

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«Постоянно ведется работа с профильными образовательными учреждениями высшего образования – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПб ГАСУ) и Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС). Специалисты «Мостотреста» входят в состав государственных экзаменационных комиссий университетов (ПГУПС) по защите дипломных проектов», - рассказали в пресс-службе.

В августе 2017 года «Мостотрест» запустил специальное мобильное приложение о мостах. Оно содержит самые актуальные данные о графике разводки, а также о самих мостах. Приложение доступно на операционных системах Android и iOS. Его уже можно скачать в Google Play и AppStore. Сейчас оно предлагается на трех языках - русском, английском и китайском.

Мобильное приложение содержит: график разводки мостов, статьи о 355 мостах Северной столицы, статьи о 54 набережных, почти 3000 современных фотографий мостов, фильмы о мостах, аудио-экскурсии по мостам, а также исторические фото из архива СПб ГБУ «Мостотрест».

Любой мост в приложении можно найти по названию, по водной преграде, на карте, гугл-панорамы. Найдя мост на карте, можно проложить оптимальный маршрут с использованием навигатора, установленного в смартфоне. Доступны push-уведомления о том, разведен или наведен мост. Некоторые данные доступны без подключения к интернету.

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