В Петербурге запустили специальное мобильное приложение о мостах. Оно содержит самые актуальные данные о графике разводки, а также о самих мостах. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Приложение доступно на операционных системах Android и iOS. Его уже можно скачать в Google Play и AppStore. Сейчас оно предлагается на двух языках – русском и английском, осенью планируется запустить китайскую версию.

Мобильное приложение содержит: график разводки мостов, статьи о 355 мостах Северной столицы, статьи о 54 набережных, почти 3000 современных фотографий мостов, фильмы о мостах, аудио-экскурсии по мостам, а также исторические фото из архива СПб ГБУ «Мостотрест».

Любой мост в приложении можно найти по названию, по водной преграде, на карте, гугл-панорамы. Найдя мост на карте, можно проложить оптимальный маршрут с использованием навигатора, установленного в смартфоне. Доступны push-уведомления о том, разведен или наведен мост. Некоторые данные доступны без подключения к интернету.