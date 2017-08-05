Француз посреди Невы: Троицкий мост отмечает 50 лет после масштабной реконструкции

В 2017 году Троицкий мост отмечает 50 лет после масштабной реконструкции, которая круто изменила его разводку и наводку. Именно в те годы мост «потерял» второе крыло, зато его развод стал современным, удобным, а советское гидравлическое оборудование служит по сей день и ни разу не подводило техников.

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Старшее поколение петербуржцев наверняка помнит 1965-1967 годы, так как на Неве в то время был построен специальный объездной мост - все дорожное, трамвайное и пешеходное движение было отведено в сторону и пущено по нему. Таким образом, транспорт не прекращал ходить через мост ни на один день. Кроме того, временный мост тоже разводили - для этого его балки установили на катки.

«Троицкий мост был введен в эксплуатацию в начале прошлого века, в 1903 году. Изначально мост был разводным поворотной системы, пролет разводился в горизонтальном направлении. После ввода в эксплуатацию Волго-Балтийского пути потребовалась реконструкция моста. В итоге поворотная система разводного пролета была заменена на вертикальную с заменой гидрооборудования. Также был произведен ремонт металлоконструкции, дорожного покрытия и других конструктивных элементов», - рассказал Андрей Белашов, заместитель директора, главный инженер СПб ГБУ «Мостотрест».

«Потеря» одного крыла моста позволила не только упростить его разводку, но и пропускать через мост более габаритные суда. По словам Белашова, ближайшие лет 15-20 ремонт мосту не потребуется, несмотря на большую нагрузку, - все оборудование сейчас работает как часы.

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Транспорт не прекращал ходить через мост ни на один день за два года масштабной реконструкции.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Главный инженер, как и многие, чья работа связана с мостами Петербурга, относится к ним с трепетом. Троицкий мост для Андрея Белашова имеет особое значение. «Поскольку мост построен по французским инженерным чертежам, то когда я на него смотрю, мне кажется, что я нахожусь где-то в Париже. Действительно, очень красивый мост, архитектурный облик, эти канделябры, фонари, решетка ограждения... Некий такой шарм присутствует!» - улыбаясь, говорит он.

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На самом деле даже в советской прессе Троицкий мост нередко называли «парижской красавицей». Мост украшают гранитные обелиски, украшенные двуглавыми орлами и бронзовыми рострами - носовыми фигурами кораблей. Пьедесталы колонн выполнены из розового гранита, обелиски - из красного полированного гранита. Для освещения на мосту установлено 16 больших канделябров с тремя плафонами и 24 малых канделябра с одним плафоном, которыми можно долго любоваться.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Несмотря на то, что датой открытия Троицкого моста называют 1903 год, за сто лет до этого на этом месте уже была установлена первая переправа. Наплавной мост, который состоял из деревянных барок-плашкоутов, пересекал Неву от домика Петра Первого до Летнего сада. Переправа называлась гордо - Петербургский мост.

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В 1827 году был построен плашкоутный мост, уже на том месте, где мы привыкли его видеть сейчас. Он получил имя Суворовский - в честь площади, где стоит памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Суворовский был самым длинным из наплавных мостов Северной столицы, больше 500 метров, и выделялся своим пышным убранством. Порталы, перила, фонарные столбы с двуглавыми орлами - все чугунные архитектурные детали были покрыты сусальным золотом.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

В 1876 году на мосту открыли конную железную дорогу (конку, предшественницу трамвая). По рельсам, проложенным по укрепленному, тогда еще Суворовскому, мосту открытый экипаж везла пара лошадей. И только в 1890-е годы власти города решили навести постоянную переправу через Неву, так и появился Троицкий мост.

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Он был тожественно открыт 16 мая 1903 года, в дни празднования 200-летия столицы Российской Империи. На церемонии присутствовал сам император Николай II, а также члены императорской фамилии. Царь нажал кнопку и привел в действие огромные электромоторы разводного пролета. Новый мост получил имя Троицкий, по Троице-Петровскому или Троицкому собору на Петроградской стороне, который просуществовал до 1932 года.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Пять интересных фактов о Троицком мосте:

1. За свою жизнь мост претерпел несколько переименований. В 1918 году его назвали мостом Равенства, в декабре 1934 года - Кировским, в память о советском политическом деятеле Сергее Кирове. В октябре 1991 года ему вернули историческое наименование - Троицкий мост.

2. По одной из легенд, знаменитый летчик Валерий Чкалов, чтобы завоевать сердце своей невесты, совершил дерзкий полет под мостом, едва не коснувшись колесами воды. Об этом рассказывается в фильме «Валерий Чкалов». На съемках фильма в 1940 году каскадер-летчик Евгений Борисенко пролетал под мостом шесть раз.

3. На вершине моста есть точка, указывающая на его середину. Точку можно найти на перилах - там, где узоры решетки меняют наклон.

4. Обзор с Троицкого моста включает в себя вид на Стрелку Васильевского острова и сразу на семь других мостов: Дворцовый, Биржевой, Иоанновский, Эрмитажный, Верхне-Лебяжий, Прачечный и Литейный.

5. Троицкий - единственный в Петербурге мост, который разводят в праздник выпускников «Алые паруса». С 2005 года в разводной пролет моста в этот день медленно входит парусник, символ праздничного вечера.

Пультовая - это мозги моста, где проходят все процессы управления разводки моста. Начиная от заградительной сигнализации до насосов, гидрооборудования и электрооборудования.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Здесь техники проводят какой-то мелкий срочный ремонт деталей моста.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Впечатляющее сердце Троицкого моста - гидрооборудование.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»