Две недели до навигации: как Благовещенский мост готовят к разводкам

Именем императора

Строительство моста, который сегодня соединяет Адмиралтейский район с Васильевским островам, началось в далеком 1842 году по указу Николая I. До его появления берега Невы соединялись с помощью наплывных мостов. Автором проекта был инженер Станислав Валерианович Кербедз. Именно он придумал использовать при строительстве арочные конструкции из чугуна.

Легенда гласит, что император так серьезно относился к сооружению первого большого моста в Петербурге, что пообещал Кербедзу повышение в чине за постройку каждого пролета моста. После завершения строительства, которое длилось восемь лет, архитектор действительно получил генеральский чин.

Название мост получил в честь Благовещенской церкви, которая и сейчас находится на Васильевском острове. Но уже в 1855 году, после кончины императора Николая I, его переименовали в Николаевский.

Николаевский мост, 70-е годы XIX века. Фото: pantv - LiveJournal

С таким названием мост простоял до 1918 года, когда он получил имя лейтенанта Петра Петровича Шмидта — участника революции 1905, возглавившего мятеж на крейсере «Очаков» в Севастополе.

Петербург менялся, и увеличившиеся транспортные нагрузки потребовали капитальной перестройки моста, которая продлилась с 1936 по 1938 год. Новый двукрылый разводной пролет был устроен между центральными опорами. Впервые в истории мостостроения была применена электросварка.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

От прежнего Благовещенского моста остались лишь перила и опоры. В итоге его длина составила 331 метр, ширина — 24 метра.

Старый новый мост

Механик первой категории Евгений Богданов работает на Благовещенском мосту уже 41-й год. «Устроился я сюда сразу после армии — был 1976 год. Тогда проходила его реконструкция. Так и остался работать на мосту, который тогда еще носил имя лейтенанта Шмидта», - рассказал механик «Санкт-Петербург.ру». В ту пору, с 1975 по 1976 год, деревянный настил разводного пролета был заменен на металлический.

На 29-м году работы, в 2005 году, Богданов вновь стал свидетелем реконструкции моста. Ее можно было назвать возрождением того сооружения, которое строилось при Николае I.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

«В 2007 году это был уже совсем другой мост. Его сделали ажурным, каким он и был раньше. На него стало приятно смотреть», - отметил сотрудник «Мостотреста» Богданов. Тогда было решено вернуть первоначальное название, и мост вновь стал именоваться Благовещенским.

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Изменения коснулись не только облика моста, но и его «начинки». Евгений Богданов показывает релейную комнату, которая обеспечивает электропитание Благовещенского. Сюда приходит питания сразу с трех подстанций. «Это делается для того, чтобы всегда было бесперебойное питание. Если пропало напряжение с «Галерной», то переходим на «Адмиралтейскую верфь». Работать на этом оборудовании просто - сплошная автоматика», - поясняет Богданов.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Территория под мостом усиленно охраняется. «Были случаи, что не досмотрели, — и наверху уже разведенного моста остался висеть парнишка. До восьми утра мост не сводили — приезжали пожарные, МЧС, все пытались его снять оттуда», - вспоминает Богданов.

«Прослужит еще сто лет»

Его коллега — механик первой категории Дмитрий Русавский — объясняет, что весь межнавигационный ремонтный сезон длится с 1 декабря до 10 апреля.

«Все это время мы подготавливаем мост к очередному сезону навигации. В основном проверяем обслуживание механизмов. Необходимо все собрать-разобрать, смазать, посмотреть, померить изоляцию, - рассказал Русавский и добавил, что существует жесткий регламент того, как должны проводиться эти работы.

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Сейчас мост очень пыльный, хотя совсем недавно была генеральная уборка. «Постоянно приходится все мыть, убирать, но пыль тут же оседает вновь», - отмечают сотрудники «Мостотреста».

Благовещенский продолжают модернизировать до сих пор. Во время последней реконструкции полностью заменили все электромеханическое оборудование на гидравлическое. Кроме того, теперь вся система управления мостом стала полностью автоматизирована.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Замдиректора ГБУ «Мостотрест» Андрей Белашов уверен, что этот разводной механизм моста сможет прослужить еще сто лет, а его металлоконструкции не нужно будет менять еще полвека.

Изменения моста заметят и жители города — с 1 апреля его, как и многие другие крупные петербургские мосты, подключат к бесплатной общегородской сети WI-FI.