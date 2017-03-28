Реконструкция Тучкова моста: от скандалов к стабильной работе

Тучков мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, уже почти год находится на масштабной реконструкции. Ее начали 7 июня 2016-го, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и «Алых парусов». Работы возобновились через месяц - 4 июля.

К необходимости реконструировать мост привела возросшая интенсивность движения, да и срок службы железобетонных строений - в среднем полвека, поэтому решение выделить из городского бюджета 2,45 млрд рублей для ремонта полноценного переправы было принято как никогда вовремя. Контракт был подписан с известной, в том числе и скандалами, компанией «Пилон».

Видео: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

На данный момент строители освоили лишь 20% бюджета, однако работы сделано немало – для начала пришлось демонтировать все советские механизмы от железобетонных строений до гидравлики и даже электрического оборудования. В компании честно признались, что впервые столкнулись с подобным.

«В отличие от других мостов, здесь применены железобетонные пролетные строения, их демонтажем мы раньше никогда не занимались. Было демонтировано порядка трех тыс. тонн стационарных пролетов», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» Дмитрий Календарев, директор по производству ЗАО «Пилон».

При этом компании есть с чем сравнить – именно она занималась реконструкцией Дворцового, Троицкого, Синего и Аничкова мостов, а в следующем году «Пилону» исполнится уже 25 лет.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

«К пролетам наплывным способом подвозились временные опоры, после этого были демонтированы 2/3 пролетного строения, сейчас они заменены сталежелезобетонными – то есть сделаны стальные балки, а сверху монолитная железобетонная плита. Только после этого строители приступили к реконструкции непосредственно разводного механизма, она ведется с 15 ноября 2016 года», - объяснил механизм работы Календарев.

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После тотальной чистки «внутренностей» моста начался обратный процесс – заполнение их всем новым и современным. Об этом подробно рассказал начальник строительства объекта Сергей Ветюгов. Последние месяцы рабочие занимались установкой гидроцилиндров, насосных станции и подшипников для вращения разводного пролета.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

По его словам, сейчас завершается монтаж электрического оборудования, а также ведутся работы по устройству трехъярусных машинных отделений. Одновременно с этим на двух опорах разводного пролета строят павильоны для управления и технического обслуживания переправы. Все делается максимально быстро, так как к 15 мая должна начаться регулярная разводка обновленного моста, а он до сих пор «разрезан» посередине - заполняются пустоты, которые могли привести к провалам.

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Более того, в это же время – до середины мая - «Пилон» намерен «переключить» реконструкцию с одной стороны моста на другую, то есть пешеходное и автомобильное движение вновь изменится. В компании уточнили, что после «переключения» для транспорта также будут открыты две полосы одностороннего движения. Зато водители Петербурга уже совсем скоро смогут сами оценить половину отреставрированного моста.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Что касается всей реконструкции моста, то ее планируют закончить весной 2018 года. При этом у подрядчика есть обязательство снять все ограничения с моста до конца 2017 года, таким образом практически на 100% закончить все работы придется еще в текущем году.

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«Как заказчик могу подтвердить, что подрядная организация ведет реконструкцию в полном соответствии с графиком. Сейчас завершаются работы по реконструкции разводного пролета для того, чтобы к началу навигационного периода уйти с центральной части сооружения и обеспечить тем самым навигацию. Никаких препятствий для того, чтобы выполнить контрактные условия ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика нет», - заверила Ольга Швайка, начальник отдела строительства и реконструкции комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Скандалы Тучкова моста и компании «Пилон»

Сейчас работы на мосту более-менее налажены, однако так было не всегда – в первый же день начала ремонта Северная столица встала в огромных пробках. Ситуация была настолько нештатной, что Смольному, ГАТИ и другим ведомствам пришлось собраться на экстренное совещание, а за движением на Петроградской стороне установить особое наблюдение.

В итоге, чиновники пришли к выводу, что во всем виноват именно подрядчик стройки, который не установил нужное количество знаков дорожного движения, а также не повесил достаточного количества информационных щитов. По данным ГИБДД, «Пилон» установил только 80% знаков.

Например, из 45 информационных щитов было поставлено только 22. В частности, инспекторы на нашли щитов на Выборгской набережной, на Приморском шоссе, на границах Каменного и Крестовского островов с Петроградским. Помимо всего прочего, временная разметка была нанесена только на 50% дорог.

Изначально «Пилон» планировал начать реконструкцию переправы только после строительства моста через остров Серный за 8,7 млрд рублей. Однако в 2011 году контракт на работы на Серном острове был расторгнут: Смольный подсчитал этот проект неэффективным, компания не смогла доказать его необходимость.

Фото: Павел Долганов / Baltphoto

Еще одним скандалом за последние пару месяцев стали долги «Пилона» - компания недоплатил в бюджет немного-немало 100 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» в отношении главного бухгалтера Людмилы Зайцевой.

По данным следствия, Зайцева в 2011-2012 годах указала в налоговой декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения. Из-за этого бюджетная система России не получила 100 миллионов рублей. Добившись возвращения денег, СК прекратил расследование.

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В конце 2016-ого Росприроднадзор по СЗФО сообщил, что ЗАО «Пилон» добровольно возместило более 2 млн ущерба за загрязнение Финского залива в районе Северной дороги Крестовского острова. Компания строит там Яхтенный мост - пешеходную переправу, которая должна соединить южный берег Приморского района с северным берегом Крестовского острова.

У гусеничного крана, работавшего на строительстве моста, оказался поврежден топливный бак и гидравлическая система. Специалисты установили, что в залив в результате аварийной ситуации попало 150 литров дизельного топлива и 200 литров гидравлического масла. В отношении «Пилона» было возбуждено административное дело, компания вовремя оплатила штраф, и оно было закрыто.

Уже в сентябре произошло новое ЧП - кран «Пилона» в прямом смысле упал на Яхтенный мост:

Кран упал 3 сентября 2016 года. Фото: vk.com/spb_today

Пять интересных фактов о Тучковом мосте

1. Первый мост на этом месте был построен в 1758 году в створе Малого проспекта Васильевского острова. Этот мост был деревянным, при этом был самым длинным петербургским мостом XVIII века. Тогда он носил название Никольский.

2. В 1839 году впервые в России был уложен искусственный асфальт именно у Тучкова моста.

3. В дальнейшем мост был перестроен, однако остался деревянным, и в 1870 году он сгорел от непотушенной папиросы.

4. В 1965 году был не просто капитальный ремонт Тучкова моста, тогда он был коренным образом перестроен. Причиной для этого стало окончание строительства Волго-Балтийского канала – с тех пор в Неву и ее рукава стали входить крупногабаритные суда. Габариты и грузоподъемность моста не могли удовлетворять требований наземного и водного транспорта.

5. Несмотря на то, что строители и Смольный утверждают будто последний раз Тучков мост ремонтировали в 1965 году, это не так. В 1997-1998 годах был выполнен капитальный ремонт с заменой дорожного покрытия, ремонтом ортотропной плиты на разводном пролете и трамвайных путей. В 2006 году проводились работы по ремонту стационарных пролетных строений, а в 2008-2009 годах выполнены работы по ремонту опор разводного пролета.

Фото: mostotrest-spb.ru