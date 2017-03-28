  • 28 Март 2017
USD 29.03.2017 56.9364 -0.0869
USD ММВБ 22:17 56.84230  
EUR 29.03.2017 61.8102 -0.1513
EUR ММВБ 22:17 61.6690  
Нефть($) 28.03.2017 50.95 +0.32
Нефть(p) 28.03.2017 2900.91 +13.82

Реконструкция Тучкова моста: от скандалов к стабильной работе

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

Как мост готовят к предстоящей навигации, когда водители смогут оценить обновленную переправу, а также чем «хорошим» за последний год прославился подрядчик стройки, компания «Пилон».

Тучков мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, уже почти год находится на масштабной реконструкции. Ее начали 7 июня 2016-го, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и «Алых парусов». Работы возобновились через месяц - 4 июля. 

К необходимости реконструировать мост привела возросшая интенсивность движения, да и срок службы железобетонных строений - в среднем полвека, поэтому решение выделить из городского бюджета 2,45 млрд рублей для ремонта полноценного переправы было принято как никогда вовремя. Контракт был подписан с известной, в том числе и скандалами, компанией «Пилон».

Видео: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры
 

На данный момент строители освоили лишь 20% бюджета, однако работы сделано немало – для начала пришлось демонтировать все советские механизмы от железобетонных строений до гидравлики и даже электрического оборудования. В компании честно признались, что впервые столкнулись с подобным.

«В отличие от других мостов, здесь применены железобетонные пролетные строения, их демонтажем мы раньше никогда не занимались. Было демонтировано порядка трех тыс. тонн стационарных пролетов», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» Дмитрий Календарев, директор по производству ЗАО «Пилон».

При этом компании есть с чем сравнить – именно она занималась реконструкцией Дворцового, Троицкого, Синего и Аничкова мостов, а в следующем году «Пилону» исполнится уже 25 лет.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
 

«К пролетам наплывным способом подвозились временные опоры, после этого были демонтированы 2/3 пролетного строения, сейчас они заменены сталежелезобетонными – то есть сделаны стальные балки, а сверху монолитная железобетонная плита. Только после этого строители приступили к реконструкции непосредственно разводного механизма, она ведется с 15 ноября 2016 года», - объяснил механизм работы Календарев.

Читайте также:

Движение автобусов после закрытия Тучкова моста

После тотальной чистки «внутренностей» моста начался обратный процесс – заполнение их всем новым и современным. Об этом подробно рассказал начальник строительства объекта Сергей Ветюгов. Последние месяцы рабочие занимались установкой гидроцилиндров, насосных станции и подшипников для вращения разводного пролета.
Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
 

По его словам, сейчас завершается монтаж электрического оборудования, а также ведутся работы по устройству трехъярусных машинных отделений. Одновременно с этим на двух опорах разводного пролета строят павильоны для управления и технического обслуживания переправы. Все делается максимально быстро, так как к 15 мая должна начаться регулярная разводка обновленного моста, а он до сих пор «разрезан» посередине - заполняются пустоты, которые могли привести к провалам.

Читайте также:

Две недели до навигации: как Благовещенский мост готовят к разводкам

Более того, в это же время – до середины мая - «Пилон» намерен «переключить» реконструкцию с одной стороны моста на другую, то есть пешеходное и автомобильное движение вновь изменится. В компании уточнили, что после «переключения» для транспорта также будут открыты две полосы одностороннего движения. Зато водители Петербурга уже совсем скоро смогут сами оценить половину отреставрированного моста.
Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
 

Что касается всей реконструкции моста, то ее планируют закончить весной 2018 года. При этом у подрядчика есть обязательство снять все ограничения с моста до конца 2017 года, таким образом практически на 100% закончить все работы придется еще в текущем году.

Читайте также:

Большой Обуховский: Как устроен вантовый мост в Петербурге

«Как заказчик могу подтвердить, что подрядная организация ведет реконструкцию в полном соответствии с графиком. Сейчас завершаются работы по реконструкции разводного пролета для того, чтобы к началу навигационного периода уйти с центральной части сооружения и обеспечить тем самым навигацию. Никаких препятствий для того, чтобы выполнить контрактные условия ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика нет», - заверила Ольга Швайка, начальник отдела строительства и реконструкции комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

 

Скандалы Тучкова моста и компании «Пилон»

 

Сейчас работы на мосту более-менее налажены, однако так было не всегда – в первый же день начала ремонта Северная столица встала в огромных пробках. Ситуация была настолько нештатной, что Смольному, ГАТИ и другим ведомствам пришлось собраться на экстренное совещание, а за движением на Петроградской стороне установить особое наблюдение.

В итоге, чиновники пришли к выводу, что во всем виноват именно подрядчик стройки, который не установил нужное количество знаков дорожного движения, а также не повесил достаточного количества информационных щитов. По данным ГИБДД, «Пилон» установил только 80% знаков.

Например, из 45 информационных щитов было поставлено только 22. В частности, инспекторы на нашли щитов на Выборгской набережной, на Приморском шоссе, на границах Каменного и Крестовского островов с Петроградским. Помимо всего прочего, временная разметка была нанесена только на 50% дорог.

Изначально «Пилон» планировал начать реконструкцию переправы только после строительства моста через остров Серный за 8,7 млрд рублей. Однако в 2011 году контракт на работы на Серном острове был расторгнут: Смольный подсчитал этот проект неэффективным, компания не смогла доказать его необходимость.

Фото: Павел Долганов / Baltphoto
 

Еще одним скандалом за последние пару месяцев стали долги «Пилона» - компания недоплатил в бюджет немного-немало 100 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» в отношении главного бухгалтера Людмилы Зайцевой.

По данным следствия, Зайцева в 2011-2012 годах указала в налоговой декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения. Из-за этого бюджетная система России не получила 100 миллионов рублей. Добившись возвращения денег, СК прекратил расследование.

Читайте также:

Как ухаживают за мостами

В конце 2016-ого Росприроднадзор по СЗФО сообщил, что ЗАО «Пилон» добровольно возместило более 2 млн ущерба за загрязнение Финского залива в районе Северной дороги Крестовского острова. Компания строит там Яхтенный мост - пешеходную переправу, которая должна соединить южный берег Приморского района с северным берегом Крестовского острова.

У гусеничного крана, работавшего на строительстве моста, оказался поврежден топливный бак и гидравлическая система. Специалисты установили, что в залив в результате аварийной ситуации попало 150 литров дизельного топлива и 200 литров гидравлического масла. В отношении «Пилона» было возбуждено административное дело, компания вовремя оплатила штраф, и оно было закрыто.

Уже в сентябре произошло новое ЧП - кран «Пилона» в прямом смысле упал на Яхтенный мост:
Кран упал 3 сентября 2016 года. Фото: vk.com/spb_today

 

Пять интересных фактов о Тучковом мосте

 

1. Первый мост на этом месте был построен в 1758 году в створе Малого проспекта Васильевского острова. Этот мост был деревянным, при этом был самым длинным петербургским мостом XVIII века. Тогда он носил название Никольский.

2. В 1839 году впервые в России был уложен искусственный асфальт именно у Тучкова моста.

3. В дальнейшем мост был перестроен, однако остался деревянным, и в 1870 году он сгорел от непотушенной папиросы.

4. В 1965 году был не просто капитальный ремонт Тучкова моста, тогда он был коренным образом перестроен. Причиной для этого стало окончание строительства Волго-Балтийского канала – с тех пор в Неву и ее рукава стали входить крупногабаритные суда. Габариты и грузоподъемность моста не могли удовлетворять требований наземного и водного транспорта.

5. Несмотря на то, что строители и Смольный утверждают будто последний раз Тучков мост ремонтировали в 1965 году, это не так. В 1997-1998 годах был выполнен капитальный ремонт с заменой дорожного покрытия, ремонтом ортотропной плиты на разводном пролете и трамвайных путей.  В 2006 году проводились работы по ремонту стационарных пролетных строений, а в 2008-2009 годах выполнены работы по ремонту опор разводного пролета.

Фото: mostotrest-spb.ru

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm