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Длинные ноябрьские выходные в Петербурге: куда сходить, чтобы точно было весело

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© Фото: vk.com/id20603682

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Сразу несколько масштабных и разнообразных по тематике фестиваля, ночные танцы под необычные живые выступления, юбилей Евгения Плющенко или культовое кино в пространстве бывшего газгольдера - портал «Санкт-Петербург.ру» советует, как можно расслабиться в трехдневный уикенд.

В субботу, 4 ноября, в России отметят День народного единства - праздник в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Эти события стали предпосылками для окончания Смутного времени в России в XVII веке.

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День народного единства был учрежден законом, подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Первый раз праздник отметили в 2005 году. В 2017 году выходные в честь Дня народного единства продлятся целых три дня - 4, 5 и 6 ноября. В связи праздником по Петербургу три ночи подряд будут ходить ночные автобусы.

Движение по пяти маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена, будет осуществляться с 00:00 часов до 06:00. Интервал движения составит 30 минут. Более того, в связи с праздником отменили разводку мостов. Ко всему прочему в честь Дня народного единства 4 ноября билеты в Филармонию распродадут со скидкой 50%, успевайте.

Несмотря на то, что праздник дает нам официальный выходной, выяснилось, что лишь 12% россиянин точно знают название, а о том, что это праздник связан с единением нации, сказали только 30% респондентов. При этом в опросе ВЦИОМ поучаствовало немало людей - 1800 человек с разных концов России.

Портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, чем интересным можно заняться в Северной столице в предстоящие длинные праздничные выходные.

Необычный фестиваль света 4 и 5 ноября

 

Иностранные видео-художники признаются в любви к Петербургу в формате светового шоу. Жители Северной столицы сами смогут выбрать лучшую из пяти 3D-mapping зарисовок. Творческое состязание пройдет на Дворцовой площади. Команды из России, Польши, Франции, Италии и Испании покажут свои творения на фасаде Зимнего дворца. Все работы проекта «Я этим городом храним» будут посвящены Петербургу и станут живыми иллюстрациями к любимым песням о Северной столице.

Проголосовать за лучшее признание в любви Петербургу в online-режиме сможет каждый желающий. Чтобы обеспечить участникам равные условия, командам были заданы одинаковые рамки: площадка – фасад Зимнего дворца, тема – образ Петербурга, музыкальный трек – песня, посвященная городу, продолжительность – около трех минут. Подробнее о командах и о том, чего ждать от шоу, можно прочесть по ссылке.

Фото: Дмитрий Коньков / vk.com/festivalsvetaspb

 

Танцы до утра на фестивале «Электро-Механика»

 

На Новой сцене Александринского театра уже сегодня, 3 ноября, с 20:00 до 05:00 пройдет XII фестиваль «Электро-Механика». Он ежегодно привозит в Петербург самые актуальные направления электронной музыки и аудиовизуального искусства, инсталляции и перфомансы.

В этом году в Северную столицу приедут музыканты из Италии, Германии, Австрии, Франции и Канады – создатели новых направлений и трендов электронной клубной сцены, чьи композиции стали хитами. В программе – только live!

Впервые в Петербург приедет культовый британский артист Дин Блант, известный по дуэту «Hype Williams», c новым провокативным арт-поп проектом Babyfather. Зрителей ждет произведение немецкого композитора, соучредителя современного оркестра Dresdner Sinfoniker, Свена Хельбига (Sven Helbig) «I Eat The Sun And Drink The Rain», написанного для хора и электроники, с текстами автора, и многое-многое другое.

Фото: OKOLO.ME

 

Окунуться в тайны Пулковского обсерватории

 

Здесь 5 и 6 ноября пройдет музыкальный фестиваль «Пулковский меридиан». Гости смогут попасть в обсерваторию, посетить научно-популярные лекции ведущих российских астрономов о последних открытиях в исследовании Солнца, Земли, звезд и галактик, а также послушать разноплановую музыкальную программу.

В обычные дни для простых посетителей доступна лишь парковая зона, а музей и большинство объектов обсерватории закрыты для посещения. «Пулковский меридиан» стал уникальной возможностью увидеть обсерваторию изнутри, пообщаться с ведущими специалистам об исследовании космоса и услышать любимую музыку в совершенно непередаваемой, особенной атмосфере.

Все мероприятия пройдут в залах обсерватории, для гостей дополнительно откроют восточный меридианный зал. Часть объектов, в том числе Большой пулковский радиотелескоп, расположены в парке, где все желающие смогут насладиться незабываемой прогулкой. Также на территории фестиваля будет работать фуд-корт с горячими напитками и едой.

Фото: vk.com/pulkovofest

 

Все три дня выходных - на фестивале TECH Weekend

 

Гости фестиваля будут окружены разнообразными гаджетами, ретрокомпьютерами и даже электроавтомобилями. Можно будет познакомиться и пообщаться с роботом Алантином, распознать свои эмоции с помощью сканирования и пройти квест в виртуальной реальности.

Здесь можно будет узнать, как добывать криптовалюту, увидеть новинки смартфонов от Google, поуправлять спортивным болидом в шлеме VR, поучавствовать в различных мастер классах и химических опытах, а также цифровые инсталляции, нейростимуляторы и многое другое.

Фото: vk.com/techweekend

 

«Ночь Искусств» в Этнографическом музее

 

В этот вечер посетители музея познакомятся с творчеством фольклорных коллективов из Петербурга «Пан-Театр», «Кевер», «Неево», которые представляют музыкальную культуру русского, чувашского и эстонского народов. Для любителей рукоделия будут предложены мастер-классы по традиционным ремеслам.

С народным искусством также связана тематика экскурсионной программы вечера. О том, как одевались русские крестьяне разных губерний Российской империи в будни и праздники, почему говорили «по одежке встречают», откуда появилось выражение «работать спустя рукава», вы узнаете на экскурсии «Русский народный костюм».

Фото: vk.com/ethnomuseum

 

Праздника фигурного катания в честь юбилея Евгения Плющенко

 

Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России, Европы и Олимпийских игр 5 ноября отметит 35-летие на петербургской ледовой арене. Евгений Плющенко пригласит в Ледовый дворец ведущих артистов отечественной эстрады и коллег-фигуристов, друзей и близких.

Будет настоящее масштабное праздничное шоу с яркими декорациями, специальным световым сопровождением и уникальной сценографией. Организаторы обещают незабываемый перформанс, который объединит известные музыкальные хиты и лучшие номера мировых звёзд фигурного катания.

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

 

Три ночи в необычном кинотеатре

 

«Люмьер-Холл» традиционно приглашает на ночные показы культового кино в уникальном пространстве бывшего газгольдера. Гости располагаются на мягких пуфиках, на которых удобно сидеть или лежать. Свободу передвижения никто не ограничивает - двигайте и переносите свое кресло куда вам захочется.

Здесь 3 ноября покажут знаменитые комедии: «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок» и «Мальчишник 3». В субботу, 4 ноября, не пропустите зрелищные кинокартины: «Интерстеллар» и «Аватар». Ночь 5 ноября посвятят творчеству Джона Толкина: «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин Колец: Две крепости».

Фото: vk.com/kn_lumierehall

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