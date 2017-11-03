В Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября отменили разводку мостов. Поводом для этого стало празднование Дня народного единства, рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках - русском, английском и китайском.

За девять месяцев 2017 года мосты Петербурга развели уже более 1600 раз. При этом за весь прошлый год они были разведены более 2300 раз.