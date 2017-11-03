Суд зарегистрировал иск Навального к Путину

Оппозиционный политик Алексей Навальный направил в московский суд иск к президенту РФ Владимиру Путину из-за отказа руководства множества городов страны в согласовании митингов его сторонников. Навальный требует признать действия властей российских городов незаконными, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Судом зарегистрирован административный иск Навального Алексея Анатольевича к президенту Российской Федерации о признании незаконными действий и бездействия последнего», — сказала «Интерфаксу» Дзюрко.

Ранее Навальный в своем блоге написал о том, что "администрации 40-50 крупнейших городов России еженедельно прямо и грубо нарушают закон", отказывая заявителям в проведении митинга и не предоставляя альтернативные площадки.

"Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать", — написал Навальный.