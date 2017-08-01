«Вим-Авиа» на девять часов задержала рейс из Пулково в Турцию

Во вторник, 1 августа, вылет рейса NN 9381 из Петербурга в Болгарию авиакомпании «Вим-Авиа» перенесен с 15:05 на 22:50.

При этом в 4 утра пассажиры А319 должны были отправиться из Пулково в Турцию, но рейс вылетел на девять часов позже. Этот рейс также перевозчика «Вим-Авиа», чьи сотрудники не отвечает на звонки.

Вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа» с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России.

Ростуризм сообщал, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.