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Туроператоры готовы отказаться от рейсов «ВИМ-Авиа»

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© Фото: fotografersha - LiveJournal

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Но только если предложение Ростуризма превратится в постановление.

Российские туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом они сообщили после соответствующего предложения главы Ростуризма Олега Сафонова. Ранее в среду, 7 июня, он заявил, что «лучше вообще не продавать "ВИМ-Авиа", чем наращивать проблему».

Позже его советник Дмитрий Горин уточнил, что «это рекомендация». «Лучше не наращивать объем проблемы, а искать альтернативных перевозчиков», — прокомментировал слова Сафонова Горин. «Проблема ведь не только с текущими вылетами. Самый главный вопрос — куда перебронировать туристов, так как глубина продаж на июнь, июль, август составляет 40%», —  приводит его слова РБК.

«Большая часть нашей программы на «ВИМ-Авиа» подтверждена», — сообщил изданию генеральный директор туроператора «НТК Интурист» Виктор Тополкараев. По его словам, отменены только региональные вылеты в Сочи и Крым. «Если «ВИМ-Авиа» отменит рейсы, мы просто пересадим пассажиров на альтернативных перевозчиков, к примеру, регулярные рейсы перевозчиков Atlasglobal, Red Wings, — заявил Тополкараев.

PR-директор туристической компании Tez Tour Лариса Аханова в разговоре также подчеркнула, что призыв и постановление — не одно и то же. «Как только будут приняты нормативные акты, наша компания, как любой другой законопослушный оператор, начнет исполнять. Пока же речи о нормативном акте не идет», — заявила Аханова.

Накануне, 6 июня, авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила об отмене 26 рейсов. Компания отменила 13 парных рейсов из Москвы, Сочи, Симферополя и Антальи в Уфу, Екатеринбург, Казань, Бургас, Белгород, Самару и Воронеж.

Ранее «ВИМ-Авиа» отменила утренний рейс из Петербурга в Анталью. До этого, 30 мая, «ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Симферополь. Кроме того, на полчаса было отложено начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержались рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск. Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.

В авиакомпании еще 31 мая сообщали, что расписание рейсов начинает стабилизироваться, однако в  задержки продолжились не только в Петербурге. Например, Управление Роспотребнадзора Татарстана открыло «горячую линию» из-за проблем с «ВИМ-Авиа».

 

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