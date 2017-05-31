«ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Анталью

Компания «Вим-Авиа» отменила вылет чартерного самолета из Петербурга в Анталью. Почти 300 пассажиров ждали самолета более восьми часов.

Рейс компании NN 9315 было отменен после неоднократных переносов – последний раз его перенесли на 12:20. Изначально «Боинг» должен был отправиться в 3.55.

В туркомпании «Интурист» сообщили, что переправка пассажиров в пункт назначения будет осуществляться тремя группами: 116 человек вылетят в 14:00 31 мая, еще 116 человек - в 22.00. При этом 54 пассажира смогут отправиться на курорты лишь в четверг, 1 июня, в 7 или 8 часов утра. Перевозку, скорее всего, будут осуществлять «Саратовские авиалинии», сообщает «ЖКХ 64».

Тем пассажирам, которые будут заселяться в отель на следующие сутки после плановой даты начала тура, будет возвращена стоимость проживания потерянных суток, передает TourDom.ru слова директора по продажам НТК «Интурист» Сергея Толчина.

Накануне, 30 мая, «ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Симферополь. Кроме того, на полчаса было отложено начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержаны рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск. Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.

По информации экспертов, у перевозчика сломались два воздушных судна и руководство авиакомпании срочно ищет замену.