Картина дня: маршрутка до Пулково, сбой «МегаФона» и депутат Нотяг

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стала новость о том, что маршрутку от «Московской» до Пулково временно отменят. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Фонтанка» (14:20), «Деловой Петербург» (15:15) и «Петербургский водитель» (15:25).

Маршрутка не будет ходить полтора месяца - с 1 июня по 15 июля 2017 года из-за Кубка конфедераций. Во время чемпионата ФИФА будут запущены шаттлы, которые, по мнению чиновников, заменят маршрутку номер 39.

На время матчей Крестовский остров закроют для автомобилей без пропусков. Специальные пропуска заранее смогут получить жители острова, сотрудники местных организаций и люди, обслуживающие матчи. Право на проезд также получат болельщики с оплаченным местом на парковку около «Зенит-арены».

Второй по популярности темой дня стали сбои в работе «МегаФона». Днем компания сообщил в Twitter о неполадках со связью. «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Пользователи писали в социальных сетях, что при попытке дозвона на номер абонента «Мегафона» с номеров других операторов сообщается о том, что «номер недоступен», или идут гудки, уведомляющие об отсутствии соединения с пользователем.

При этом в Петербурге «МегаФон» весь день работал без сбоев. Позже сало известно, что сотовый оператор частично восстановил связь.

Третья тема дня – суд на экс-депутатом ЗакСа Вячеславом Нотягом. Обвиняемые отрицает получение взяток.

Речь идет о сумме в 1,2 млн рублей - столько парламентарий получил от строительной компании за полтора года шантажа. За эти деньги Нотяг обещал не препятствовать стройке и сдерживать активистов. Бывший парламентарий назвал обвинения политическим заказом.

Вячеслав Нотяг после инсульта находится под домашним арестом, сейчас он прихрамывает на правую ногу. Сегодня в суде подсудимый предпочел послушать ключевого свидетеля – директора Глущенко, поэтому заседание отложено на 22 июня. Подробнее о скандале с Нотягом можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

Самыми оперативными 19 мая стали – «Фонтанка», «Петербургский дневник», «Деловой Петербург».