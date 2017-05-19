Маршрутку от станции метро «Московская» до Пулково временно отменят

Маршрутку номер 39 от станции метро «Московская» до Пулково временно отменят. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте Смольного, документ подписал председатель комитета по транспорту Александр Головин.

Маршрутка не будет ходить полтора месяца - с 1 июня по 15 июля 2017 года из-за Кубка конфедераций. Во время чемпионата ФИФА будут запущены шаттлы, которые, по мнению чиновников, заменят маршрутку номер 39.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.

На время матчей Крестовский остров закроют для автомобилей без пропусков. Специальные пропуска заранее смогут получить жители острова, сотрудники местных организаций и люди, обслуживающие матчи. Право на проезд также получат болельщики с оплаченным местом на парковку около «Зенит-арены».