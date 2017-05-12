Крестовский остров закроют для автомобилей без пропусков из-за футбола. Такие меры будут введены во время матчей Кубка конфедераций. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

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Решение о полном закрытии острова для автовладельцев без пропусков было принято несколько месяцев назад, оно соответствует установленному периметру безопасности. На всех въездах на остров будут расположены КПП.

Специальные пропуска заранее смогут получить жители острова, сотрудники местных организаций и люди, обслуживающие матчи. Право на проезд также получат болельщики с оплаченным местом на парковку около «Зенит-арены».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В преддверии матчей в Северной столице на Конюшенной площади на два дня откроется парк чемпионата, он будет работать с 12 до 20 часов 20 и 21 мая, вход свободный.

Всего «Зенит-арена» примет четыре матча Кубка конфедераций 2017: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.