Экс-депутат ЗакСа Вячеслав Нотяг отрицает получение взяток

Бывший депутат петербургского Законодательного собрания Вячеслав Нотяг отрицает получение взяток. В Кировском суде днем 19 мая начался процесс, Нотяг пришел в суд под конвоем из одного полицейского. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток от гендиректора строительной компании "Воин-В" Олега Глущенко за невмешательство в процесс застройки квартала Ульянка. Следствие считает, что взятки носили ежеквартальный характер.

Речь идет о сумме в 1,2 млн рублей - столько парламентарий получил от строительной компании за полтора года шантажа. За эти деньги Нотяг обещал не препятствовать стройке и сдерживать активистов. Бывший парламентарий назвал обвинения политическим заказом.

Вячеслав Нотяг после инсульта находится под домашним арестом, сейчас он прихрамывает на правую ногу. Сегодня в суде подсудимый предпочел послушать ключевого свидетеля – директора Глущенко, поэтому заседание отложено на 22 июня. Подробнее о скандале с Нотягом можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".