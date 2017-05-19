«МегаФон» частично восстановил связь

Специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время, чтобы полностью восстановить связь, сообщают в пресс-службе компании.

В «МегаФоне» добавили, сбой связи произошел из-за аварии на одном из элементов сетевого оборудования. При этом 3G и LTE работают в полном объеме.

«За последние 20 минут поступили вопросы от СМИ о возможной связи технического сбоя на сети «МегаФона» с вирусной атакой Wanacry. Отвечаем - у нас нет оснований связывать два этих события», - уточняет пресс-служба компании.

В компании также напоминают, что звонить можно через интернет с помощью специального приложения eMotion, которое работает как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Стоимость звонков вычисляется по единому тарифу независимо от того, в какой точке мира находится абонент.

«Распределяем нагрузку по резервному оборудованию, в ближайшие часы ситуация с голосовыми вызовами исправится», - обещают в компании.

Ранее «Мегафон» сообщил о неполадках со связью. Они коснулись Москвы и ряда других российских городов. В Петербурге сотовый оператор работает без сбоев.