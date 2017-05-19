«Мегафон» работает в Петербурге без сбоев. Об этом «Санкт-Петербург.ру» сообщили в компании. «Мобильный интернет работает у всех. Пострадал только голос в некоторых городах. В СЗФО все работает», - пояснил оператор сотовой связи.

В компании также напоминают, что звонить можно через интернет с помощью специального приложения eMotion, которое работает как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет. Стоимость звонков вычисляется по единому тарифу независимо от того, в какой точке мира находится абонент.

Ранее «Мегафон» сообщил в Twitter о неполадках со связью. «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Пользователи пишут в социальных сетях, что при попытке дозвона на номер абонента «Мегафона» с номеров других операторов сообщается о том, что «номер недоступен», или идут гудки, уведомляющие об отсутствии соединения с пользователем.