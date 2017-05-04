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Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о теракте в петербургском метро

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© Фото: Комиинформ

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Апелляция Махамадюсуфа Мирзаалимова была отклонена.

Петербургский городской суд в четверг, 4 мая,  отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление ареста одного из шестерых подозреваемых в причастности к теракту в метро, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря горсуда Дарью Лебедеву.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Невского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина России Махамадюсуфа Мирзаалимова", — сказала Лебедева.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о взрыве в метро в Петербурге были задержаны шесть человек— Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

По данным "Комсомольской правды", Мирзаалимов проживал в квартире с января 2017 года. Он и двое его соседей по квартире работали в «Суши Вок» вместе с подозреваемым в совершении теракта.

Фото: страница Мирзаалимова в «ВКонтакте»
 

В квартире на Товарищеском проспекте у шестерых подозреваемых в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания". 

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии.

Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. В конце апреля, умерла еще одна раненая, врачи боролись за жизнь Натальи Митрофановой почти три недели.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.

Спустя четыре дня после теракта, 7 апреля, Невский районный суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту в метро. 

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

На два месяца арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов.

Еще один подозреваемый сообщник  Джалилова был задержан, 17 апреля, в Подмосковье.

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