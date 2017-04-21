Умерла еще одна пострадавшая при теракте в петербургском метро

В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

Врачи боролись за жизнь 56-летней Натальи Митрофановой почти три недели. После взрыва она была доставлена в Мариинскую больницу, после этого переведена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообащет "Доктор Питер".

Ранее стало известно, что семеро пострадавших от взрыва в метро были выписаны из больниц.

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Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали уже 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.