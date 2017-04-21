В больницах остаются 24 раненых при взрыве в петербургском метро

По состоянию на 22:00 четверга, 20 апреля, один пострадавший от теракта в метро остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

В состояние средней тяжести остаются четыре человека, а в удовлетворительном состоянии – 19 пострадавших.

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"По состоянию на 22.00 20 апреля на амбулаторное лечение переведено еще 7 пострадавших. Остается в стационарах 24 человека", - также сообщила она в свом микроблоге в Twitter.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.