СМИ: Смертника Джалилова в декабре 2016 года депортировали из Турции

Подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года, передает газета Yeni Akit со ссылкой на источники.

По информации издания, после того как Джалилова внесли в черный список, он еще год не выезжал из страны и находился на ее территории нелегально.

При этом РБК сообщает, что в декабре Джалилов пытался покинуть страну через Анталью. Тогда и выяснилось, что он превысил сроки пребывания в Турции. Ему было предложено выплатить большой штраф.

Он отказался и был депортирован из страны с запретом въезда на ее территорию в течение пяти лет. Чтобы уехать в Россию, он обратился в генконсульство РФ в Турциии.

О том, что Джалилов был в Турции в ноябре 2015 года, также сообщало агентство Reuters. Источники агентства сообщали о разговорах между его коллегами-поварами. Согласно ним Джалилов мог уехать в Сирию.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.