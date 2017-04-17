Предполагаемый сообщник террориста-смертника Джалилова обжаловал свой арест

Один из подозреваемых сообщников террориста-смертника Акбаржона Джалилова, Махамадюсуф Мирзаалимов, обжаловал свой арест. Об этом сообщает «Комсомольская Правда – Петербург», со ссылкой на пресс-службу городского суда Петербурга.

«10 апреля поступила жалоба от Мирзаалимова Махамадюсуфа. Пока что она зарегистрирована в Невском суде, позже материалы дела передадут нам», - заявили в Горсуде.

Мирзаалимов был задержан 6 апреля в квартире на Товарищеском проспекте. При обыске нашли готовую бомбу, все шестеро жильцов квартиры были арестованы.

Фото: страница Мирзаалимова в «ВКонтакте»

По данным издания, Мирзаалимов проживал в квартире с января 2017 года. Он и двое его соседей по квартире работали в «Суши Вок» вместе с подозреваемым в совершении теракта.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 15 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.

Спустя четыре дня после теракта, 7 апреля, Невский районный суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту в метро.

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

На два месяца арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов.

Еще один подозреваемый сообщник Джалилова был задержан сегодня, 17 апреля, в Подмосковье.