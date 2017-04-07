Невский районный суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту в метро. Заседание прошло сегодня вечером, 7 апреля, сообщает "Фонтанка.ру".

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

На два месяца арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов.

Ерматов и Муидинов признались, что ранее были знакомы с террористом, они работали в одном суши-баре. Более того, Муидинов оказался земляком смертника. Ергашев приехал из Киргизии и трудится строителем, на родине у него остались жена и трое детей от семи до семнадцати лет.

Хакимов также приехал в Петербург из Киргизии, где у него остались жена и трое детей. Работал строителем. По его словам, он инвалид второй группы и в 2013 году перенес инфаркт. Всем пятерым вменяют пособничество терроризму и незаконный оборот взрывчатки.

Тем временем, Басманный суд Москвы до 3 июня арестовал подозреваемую по делу о теракте в Петербурге гражданку Узбекистана Шохисту Каримову, пишет «Газета.Ru». Источник издания сообщил, что следователи нашли у Каримовой гранату в дамской сумочке. При этом, по его словам, у следствия нет материалов, подтверждающих факт знакомства Каримовой с проживающими в Петербурге фигурантами дела о теракте.

Ранее в Петербурге также были задержаны еще восемь сообщников террористов из Средней Азии. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело - содействие террористической деятельности. Были ли они связаны с террористом-смертником в метро, пока неизвестно.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.