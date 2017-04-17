В Подмосковье задержали предполагаемого организатора теракта в Петербурге

Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро задержан в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ФСБ уточняют, что задержанный выходец из Центральной Азии Аброр Азимов (1990 года рождения) осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Ранее, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 15 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.

Спустя четыре дня после теракта, 7 апреля, Невский районный суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту в метро.

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

На два месяца арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов.

Ерматов и Муидинов признались, что ранее были знакомы с террористом, они работали в одном суши-баре. Более того, Муидинов оказался земляком смертника. Ергашев приехал из Киргизии и трудится строителем, на родине у него остались жена и трое детей от семи до семнадцати лет.

Хакимов также приехал в Петербург из Киргизии, где у него остались жена и трое детей. Работал строителем. По его словам, он инвалид второй группы и в 2013 году перенес инфаркт. Всем пятерым вменяют пособничество терроризму и незаконный оборот взрывчатки.