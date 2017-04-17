  • 18 Апрель 2017
USD 18.04.2017 56.2505 +-0.0440
USD ММВБ 09:17 55.94450  
EUR 18.04.2017 59.8393 +0.0602
EUR ММВБ 09:17 59.4920  
Нефть($) 18.04.2017 55.33 0.20
Нефть(p) 18.04.2017 3112.34 +8.82

В Подмосковье задержали предполагаемого организатора теракта в Петербурге

Автор:


© Фото: tvc.ru

Темы дня

Задержан выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.

Один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро задержан в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ФСБ уточняют, что задержанный выходец из Центральной Азии Аброр Азимов (1990 года рождения) осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Ранее, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 15 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.

Спустя четыре дня после теракта, 7 апреля, Невский районный суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту в метро. 

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

На два месяца арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов.

Ерматов и Муидинов признались, что ранее были знакомы с террористом, они работали в одном суши-баре. Более того, Муидинов оказался земляком смертника. Ергашев приехал из Киргизии и трудится строителем, на родине у него остались жена и трое детей от семи до семнадцати лет.

Хакимов также приехал в Петербург из Киргизии, где у него остались жена и трое детей. Работал строителем. По его словам, он инвалид второй группы и в 2013 году перенес инфаркт. Всем пятерым вменяют пособничество терроризму и незаконный оборот взрывчатки.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm