Петербуржцы предложат Смольному свои варианты маршрута ВСД

Петербуржцам дали три месяца на то, чтобы внести свои предложения, касающиеся будущего маршрута Восточного скоростного диаметра (ВСД).

Комитет по градостроительству и архитектуре решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута ВСД. Петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки скоростного диаметра до 30 июля.

Соответствующее распоряжение появилось в минувшую пятницу, 28 апреля. Полностью документы по проекту ВСД должны быть готовы к 30 апреля 2018 года.

Ранее, 24 апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей. Второй участник конкурса – московская компания "Гипрогор" – готова была снизить цену практически вдвое. Ранее Смольный отложил конкурс на выбор проектировщика из-за проверки "Гипрогора". Проверялась банковская гарантия, которую предъявила на конкурс компания "Гипрогор", сбившая цену контракта с 38 млн рублей до 15,5 млн рублей.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", жители Красногвардейского района были обеспокоены новым планом ВСД. К представителю инициативной группы "Трасса над головами" Юлии Исаковой поступили десятки звонков от недовольных жителей Красногвардейского района в связи с публикацией новостей о том, что Смольный учел мнение петербуржцев.

Ранее, 2 апреля, в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД.

Предполагалось, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай. Жители района считают, что новая дорога ничего хорошего району не принесет, а ухудшит экологическую и транспортную обстановку.

Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.