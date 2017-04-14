Смольный меняет трассу ВСД после протестов жителей

Администрация Петербурга приняла решение изменить трассировку будущего Восточного скоростного диаметра (ВСД).

Новый проект предложили накануне на комиссии по корректировке Генплана, он составлен с учетом претензий жителей Невского и Красногвардейского района, пишет «Фонтанка».



Новый вариант предполагает, что магистраль пройдет не под окнами ЖК «Ладожский парк», а уйдет влево и отступит от улицы Ворошилова. После этого ВСД пройдет рядом с железной дорогой. При этом запланированной ранее развязки с Российским проспектом не будет - ее построят на границе города.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», представители инициативной группы «Трасса над головами» отправили в приемную президента письмо с требованием пересмотреть проект ВСД.

Жители Красногвардейского района призывают «не решать транспортные проблемы города» за их счет. Текст письма был представлен на митинге 2 апреля в парке Малиновка. Тогда под ним подписались более 750 человек. В настоящий момент подписей 1666.

Ранее 2 апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района. Их недовольство вызвал проект трассировки ВСД. В данный момент предполагается, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай. Жители района считают, что новая дорога ничего хорошего району не принесет, а ухудшит экологическую и транспортную обстановку.

Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного сообщал о том, что разрабатывает новые варианты трассировки ВСД, так как на пути будущей магистрали находится исправительная колония строгого режима. Договориться о ее переносе на данный момент не удалось.